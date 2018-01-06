Darıca Gençlik Konseyi'nden Ziyaret

Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni yönetimi, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret ederek, bugüne kadar kendilerine verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni yönetimi, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret ederek, bugüne kadar kendilerine verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ettiler.



Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Karabacak, “Darıca Belediyesi ve şahsım olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri gençliğin yanında olduğumuzu ve güvendiğimizi her ortamda dile getirdik ve getiriyoruz. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bundan sonra da önemli projelere hep birlikte imza atacağız.” dedi.