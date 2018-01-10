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Darıca Haspital Park'tan Gazeteciler Günü Ziyareti

Darıca Hospital Park Hastanesi Kurumsal iletişim sorumlusu Elvan Günal ve Tuğçe Güler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Gebze gazetesini ziyaret etti.

Darıca Haspital Park'tan Gazeteciler Günü Ziyareti

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:04

Darıca Hospital Park Hastanesi Kurumsal  iletişim sorumlusu Elvan Günal ve Tuğçe Güler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü nedeniyle Gebze Gazetesini ziyaret etti.

Elvan Güler, yazılı ve görsel basının önemli olduğunu ve Gebze adına büyük bir değer olduğumuzu dile getirerek yayıncılık hayatımızda başarılar diledi.

Şehrin ilk yerel gazetesi olan Gebze gazetesi 1985 yılından günümüze yayınlarına devam ediyor.

Her yıl 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Gazeteciler farklı ortamlarda, kimi zaman zor koşullarda çalışmalarını sürdürerek haber, fotoğraf ve görüntü üretmeye çalışıyorlar. Bu önemli günde biz gazetecileri yalnız bırakmayan Darıca Hospital Park ailesine teşekkür ediyoruz.

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