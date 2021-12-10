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Darıca İçin 36 Milyonluk Yol Ve Köprü İhalesi

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolu Yapım İşi ihalesine üç firma katılırken en düşük teklif 36 milyon 435 bin 861 TL 61 kuruş oldu

Darıca İçin 36 Milyonluk Yol Ve Köprü İhalesi

10 Aralık 2021 Cuma 13:45

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Dilovası’nda viyadük yapımı için ihale gerçekleştiren Büyükşehir, bu kez de Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolu Yapım İşi ihalesi düzenledi. Üç firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 36 milyon 435 bin 861 TL 61 kuruş oldu. İhalenin sonuçlanmasının ardından ilgili firma ivedi bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

 

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Darıca’da mevcut köprünün trafik beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle Büyükşehir, harekete geçti. Yapılacak ilave köprü ile Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına yapılacak erişimler daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

 

206 METRE UZUNLUĞUNDA KÖPRÜ

Çalışmalar kapsamında 205,85 metre uzunluğunda ve 10,85 metre genişliğinde 7 açıklıklı köprü imalatı yapılacak. Ayrıca ihale kapsamında 409 metre uzunlukta bağlantı yollarının yapılması planlanıyor.

 

ÇEŞİTLİ İMALATLAR DA YAPILACAK

Bağlantı yollarında 4 bin 760 ton asfalt, 3 bin metrekare parke taşı, 3 bin 850 metre bordür kullanılacak. Ayrıca toprakarme, yağmursuyu, elektrik ve içme suyu ve kanalizasyon deplase imalatları da yapılacak.

 

İHALEDE TEKLİF VEREN FİRMALAR

Enam İnşaat       36 milyon 435 bin 861 TL 61 kuruş

İlke Yapı              38 milyon 183 bin 703 TL

Göktur İnşaat      39 milyon 485 bin 477 TL 87 kuruş








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