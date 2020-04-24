Darıca ihtiyaç sahiplerinin yanında

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Darıca Belediyesi, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi kişilere 5 bin gıda kolisi ve her gün 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapacak.

Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan öncesi bütün hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Darıca Belediyesi, Ramazan ayı için de hazırlıklarını bitirdi. Bu yıl sokak iftarları ve toplu organizasyonların koronavirüs nedeniyle yapılmayacak olmasından dolayı Darıca Belediyesi, daha çok ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacak.

HER GÜN 2 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK

Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan Darıca Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak olan Darıca Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın ruhunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.

5 BİN GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK

Geçtiğimiz Ramazan ayında vatandaşların evlerine konuk olan ve ihtiyaçlarını sorup dertlerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralı doğrultusunda bu yıl da telefon ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşların evlerine konuk olacak. Yardıma muhtaç aileleri de unutmayan Darıca Belediyesi, hayırseverlerin de katkısıyla Ramazan ayı boyunca yaklaşık 5 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirecek.

RAMAZAN COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ

Darıcalıların ve İslam aleminin Ramazan ayını kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan boyunca tedbirleri devam ettireceğiz. Ramazan birlik beraberlik duygusunun en yoğun şekilde yaşandığı aydır. Her ne kadar iftar sofralarında kalabalıklar halinde bir araya gelemeyecek olsa da kalplerimiz birlikte olacak. Ramazan ayında farklı etkinliklerle birlikte olacağız. İftar programları ve diğer etkinlikleri maalesef yapamayacağız ama sosyal medya üzerinden farklı ve özel etkinliklerimiz olacak. Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Darıcalı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Yüce Allah’tan bizleri birlik, berberlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuşturmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.









