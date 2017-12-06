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DARICA İŞ'TE KADIN ZİRVESİNE KATILDI

Darıca Belediyesi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının organize ettiği ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 2. Uluslararası İş'te Kadın Zirvesi’ne katılırken, açılan stantta Darıca Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor Projesi bünyesinde engelli ve bayanların yapmış olduğu birbirinden güzel eserler sergilendi.

DARICA İŞ'TE KADIN ZİRVESİNE KATILDI

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:26
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongre Merkezi’nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 2. Uluslararası İş'te Kadın Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin, ülke millet ve kadınlar için hayırlara vesile olmasını dilerken, Darıca Belediyesi’nin açtığı stant siyasilerin ziyaretçi akınına uğradı.
SİYASİLER DARICA STANDINI ÇOK BEĞENDİ
Darıca  Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve eşi Teslime Karabacak, Darıca standında misafirleri ağırlarken, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam Darıca standını ziyaret ederek çalışmalar hakkına bilgiler aldılar.
Darıca Belediyesi’nin bayanlara yönelik çalışmalar hakkında bilgiler alan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederken, “Başkanla Yüzyüze” Projesi hakkında detayları öğrenerek, Darıca’lı vatandaşlarla canlı bağlantıyla sohbet etti.
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