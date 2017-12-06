DARICA İŞ'TE KADIN ZİRVESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongre Merkezi’nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 2. Uluslararası İş'te Kadın Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin, ülke millet ve kadınlar için hayırlara vesile olmasını dilerken, Darıca Belediyesi’nin açtığı stant siyasilerin ziyaretçi akınına uğradı.
SİYASİLER DARICA STANDINI ÇOK BEĞENDİ
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve eşi Teslime Karabacak, Darıca standında misafirleri ağırlarken, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam Darıca standını ziyaret ederek çalışmalar hakkına bilgiler aldılar.
Darıca Belediyesi’nin bayanlara yönelik çalışmalar hakkında bilgiler alan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederken, “Başkanla Yüzyüze” Projesi hakkında detayları öğrenerek, Darıca’lı vatandaşlarla canlı bağlantıyla sohbet etti.