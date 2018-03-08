Darıca Kadınlar Günü'nü kutladı

“Kadının Hayatımızdaki Yeri” isimli söyleşisi ile H.Bedriye Hakçı’nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte Valide Sultan İlahi Grubu söylediği birbirinden güzel ilahilerle programa katılan bayanlara müzik ziyafeti verdi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra eşi Teslime Karabacak, Ak Parti Darıca Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Nurdoğan Yılmaz ve sivil toplum kuruluşlarında görev alan bayanların da katıldığı programda Başkan Karabacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Başkan Karabacak konuşmasında, “hayatımızın her anında bizlere güç ve destek olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyorum. Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyen Hz.Muhammed (sav) in sözünü düstur edinmiş bir millet olarak kadınlarımıza sadece bir gün değil, yılın 365 günü değer veren bir toplumda yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren kadınlarımıza yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerimizin yanı sıra, şehrimizin kimliğine katkı sunan bütün kadınlarımızın topluma faydalı bireyler yetiştirmeleri adına önemli projeleri hayata geçirdik, bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Programımıza katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

KARABACAK ÇALIŞAN BAYANLARI DA UNUTMADI

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak program öncesinde de Darıca Belediyesi’nde çalışan bayanları ziyaret ederek, ilçeye sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik edip birer gül hediye etti.