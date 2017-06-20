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DARICA KADİR GECESİNE HAZIR

Darıca Belediyesi, düzenleyeceği programla bu yılda Kadir Gecesi’nde bölge halkını Darıca sahilde buluşturacak.

DARICA KADİR GECESİNE HAZIR

20 Haziran 2017 Salı 15:29

Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenecek programda toplu iftar yemeğinde Darıca halkı orucunu birlikte açacak. Ünlü hafızlar tarafından Kuran Kerim ziyafeti, ile ramazan sohbeti, ilahiler ve ardından binlerce insan hep birlikte Enderun usulü toplu teravih namazı kılarak hep birlikte el açıp dua edecekler. Teravih namazının ardından ise Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)‘in  Sakal-ı Şerifi sahilde vatandaşların ziyaretine açılacak.

BU GÜZEL GECEYİ BİRLİKTE İHYA EDELİM

Bütün bölge halkını Kadir Gecesi’nde Darıca’ya davet eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ”Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz programlar ve mahalle iftarlarıyla bir ay boyunca halkımızın içinde olduk. Bu bereketli ayın feyzi ve bereketi için hep birlikte el açıp dua ettik. Birlik ve beraberlik duygularının had safhaya ulaştığı bu mübarek günlerde, bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin feyz ve bereketinden hep birlikte istifade etme adına da bütün bölge halkımızı bu güzel etkinliğe bekliyor, şimdiden Kadir Gecesi’nin ülkemize ve bütün İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” diyerek herkesi düzenleyecekleri geceye davet etti.

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