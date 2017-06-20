DARICA KADİR GECESİNE HAZIR

BU GÜZEL GECEYİ BİRLİKTE İHYA EDELİM
Bütün bölge halkını Kadir Gecesi’nde Darıca’ya davet eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ”Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz programlar ve mahalle iftarlarıyla bir ay boyunca halkımızın içinde olduk. Bu bereketli ayın feyzi ve bereketi için hep birlikte el açıp dua ettik. Birlik ve beraberlik duygularının had safhaya ulaştığı bu mübarek günlerde, bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin feyz ve bereketinden hep birlikte istifade etme adına da bütün bölge halkımızı bu güzel etkinliğe bekliyor, şimdiden Kadir Gecesi’nin ülkemize ve bütün İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” diyerek herkesi düzenleyecekleri geceye davet etti.