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Darıca Kadir Gecesini Hep Birlikte Kutladı

Kadir Gecesi’nde Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce insan hep birlikte iftarını açarken, Enderun usulü kılınan teravih namazının ardından Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) in Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı.

Darıca Kadir Gecesini Hep Birlikte Kutladı

22 Haziran 2017 Perşembe 15:24

Kadir Gecesi’nde düzenlediği etkinlikte binlerce insanı sahilde buluşturan Darıca Belediyesi, 10.000 kişilikiftar yemeğinde bölge halkını bir araya getirdi. İftar sonrası binlerce insan hep birlikte el açıp dua ederken, okunan Kuran-ı Kerim ve sohbetler gönüllere hitap etti. Sahildeki programa katılan vatandaşlar Enderun usulü toplu teravih namazı kılarak bu mübarek geceyi hep birlikte idrak ettiler. Bölge halkını on bin kişilik iftar yemeğinde bir araya getiren Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir camide ikram ettiği Osmanlı Şerbetinden gece boyunca yaklaşık bir ton ikramda bulundu.
İftar yemeğinin ardından topluca akşam namazı kılınan gecede ünlü hafızlar Kuran-ı Kerim tilavetleriyle gönüllere hitap ederken, Başkan Karabacak kısa selamlama konuşmasında islam alemi için birlik ve beraberlik mesajları verdi.
İSLAM ALEMİ İÇİN DUA EDELİM
Başkan Karabacak konuşmasında , bu yıl da binlerce insanı bu mübarek gecede bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek katılımlarından dolayı herkese teşekkür edip Kadir Gecesi’nin ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Karabacak, zor bir süreçten geçen ülkemizin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu dile getirerek, herkesin bu akşam ülkemizin birlik ve beraberliği için dua etmesi temennisinde bulundu. Tüm islam alemi için dua isteyen Başkan Karabacak, “ özellikle yaşadığımız coğrafyada akan Müslüman kanlarının durması için, artık huzur ve barış içinde yaşamamız için hep birlikte bu gece dua edelim.” diyerek bütün İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.
            SAKAL-I ŞERİF DARICA’DA ZİYARETE AÇILDI
            Darıca’da binlerce kişi Osmanlı döneminde kılınan Enderun usulü teravih namazını hep birlikte kılarak Kadir Gecesi’ni ihya ettiler. Teravih namazının ardından ise Gönül Birliği Kapısı’nın altında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) in Sakal-ı Şerif’i ziyarete açılarak bölge halkıyla buluştu. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği Sakal-ı Şerif ziyareti esnasında zaman zaman izdiham yaşanırken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Sakal-ı Şerif ziyareti devam etti.
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