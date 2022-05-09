Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı selamlama konuşmasında geçmişte geleceğe kültürleri yaşatmayı amaçladıklarını ifade ederek “Kapalı Pazar alanını açtığımız günden beri burası farklı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bugün de Erzurum Tanıtım günlerini düzenliyoruz. Geleneğimizi, örf adetlerimizi, yemeğimizi kültürümüzü geçmişten geleceğe taşımak adına önemli görevlerimiz var. Bu açıdan sivil toplum kuruluşlarına her zaman gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün de bunun bir örneğini Darıca’da Erzurumlu hemşerilerimizle bir arada olarak gerçekleştiriyoruz. Cağıyla soğuğuyla, kültürüyle, insanıyla Erzurum’u seviyoruz. 10 Mayıs’a kadar açık olacak Erzurum Tanıtım günlerine tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken protokol hep birlikte stantları ziyaret etti.
Darıca Kapalı Pazar alanı Erzurum Tanıtım Günlerine ev sahipliği yapıyor
Darıca Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan Kapalı Pazar alanı yöre derneklerinin tanıtım günlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Darıca Belediyesi ile Erzurumlular Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, 10 Mayıs’a kadar devam edecek.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı selamlama konuşmasında geçmişte geleceğe kültürleri yaşatmayı amaçladıklarını ifade ederek “Kapalı Pazar alanını açtığımız günden beri burası farklı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bugün de Erzurum Tanıtım günlerini düzenliyoruz. Geleneğimizi, örf adetlerimizi, yemeğimizi kültürümüzü geçmişten geleceğe taşımak adına önemli görevlerimiz var. Bu açıdan sivil toplum kuruluşlarına her zaman gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün de bunun bir örneğini Darıca’da Erzurumlu hemşerilerimizle bir arada olarak gerçekleştiriyoruz. Cağıyla soğuğuyla, kültürüyle, insanıyla Erzurum’u seviyoruz. 10 Mayıs’a kadar açık olacak Erzurum Tanıtım günlerine tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken protokol hep birlikte stantları ziyaret etti.