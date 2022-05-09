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Darıca Kapalı Pazar alanı Erzurum Tanıtım Günlerine ev sahipliği yapıyor

Darıca Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan Kapalı Pazar alanı yöre derneklerinin tanıtım günlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Darıca Belediyesi ile Erzurumlular Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, 10 Mayıs’a kadar devam edecek.

Darıca Kapalı Pazar alanı Erzurum Tanıtım Günlerine ev sahipliği yapıyor

09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:47

 Darıca Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan ve ilçede etkinliklerin yeni adresi olan Kapalı Pazar alanı, bu kez Erzurum Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Erzurum’un tarihi ve kültürel özelliklerinin sergileneceği Erzurum Tanıtım Günleri’nin açılışı coşkulu bir programla gerçekleşti. Açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programda ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erzurum Bar ekibi folklor gösterisi gerçekleştirdi. Ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Yusuf Akpunar, yaptığı açılış konuşmasında Erzurum’u en iyi şekilde tanıtacaklarını ifade ederek kendilerine destek veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.
BIYIK: “CAĞIYLA SOĞUĞUYLA ERZURUM’U SEVİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı selamlama konuşmasında geçmişte geleceğe kültürleri yaşatmayı amaçladıklarını ifade ederek “Kapalı Pazar alanını açtığımız günden beri burası farklı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bugün de Erzurum Tanıtım günlerini düzenliyoruz. Geleneğimizi, örf adetlerimizi, yemeğimizi kültürümüzü geçmişten geleceğe taşımak adına önemli görevlerimiz var. Bu açıdan sivil toplum kuruluşlarına her zaman gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün de bunun bir örneğini Darıca’da Erzurumlu hemşerilerimizle bir arada olarak gerçekleştiriyoruz. Cağıyla soğuğuyla, kültürüyle, insanıyla Erzurum’u seviyoruz. 10 Mayıs’a kadar açık olacak Erzurum Tanıtım günlerine tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken protokol hep birlikte stantları ziyaret etti.
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