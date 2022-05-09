Darıca Kapalı Pazar alanı Erzurum Tanıtım Günlerine ev sahipliği yapıyor









Darıca Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan ve ilçede etkinliklerin yeni adresi olan Kapalı Pazar alanı, bu kez Erzurum Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Erzurum’un tarihi ve kültürel özelliklerinin sergileneceği Erzurum Tanıtım Günleri’nin açılışı coşkulu bir programla gerçekleşti. Açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programda ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erzurum Bar ekibi folklor gösterisi gerçekleştirdi. Ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Yusuf Akpunar, yaptığı açılış konuşmasında Erzurum’u en iyi şekilde tanıtacaklarını ifade ederek kendilerine destek veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

BIYIK: “CAĞIYLA SOĞUĞUYLA ERZURUM’U SEVİYORUZ”