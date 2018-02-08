Darıca Kaymakamı KAISİAD’ı ağırladı

Gebze’nin en aktif SİAD’larından biri olan Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAISİAD) protokol ziyaretlerine devam ediyor. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’ı makamında ziyaret eden KAISAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KAISİAD, Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’ı makamında ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. KAISİAD’ı oldukça samimi bir ortamda karşılayan ve ağırlayan Kaymakam Karaman, kendisinin de geçmişte Kars Sarıkamış’ta Kaymakamlık yaptığını hatırlatarak Kars’la sıcak ilişkilerinin olduğunu söyledi. Bölgemizde Kars Ardahan Iğdırlı işadamlarının dernek kurmasının olumlu olduğunu ifade eden Karaman, KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimine başarılar diledi.

KARAMAN’I DAVET ETTİLER

KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş da kendilerini ağırlayan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’a teşekkür ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dernek merkezinde de Karaman’ı misafir etmek istediklerini ifade eden KAISİAD Başkanı Karakuş, ayrıca her ay düzenlenen kahvaltılı toplantılara da davet etti. Kaymakam Karaman da davet nedeniyle teşekkür ederken ziyaretten ve kahvaltıya katılmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.