banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Kaymakamı KAISİAD’ı ağırladı

Gebze’nin en aktif SİAD’larından biri olan Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAISİAD) protokol ziyaretlerine devam ediyor. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’ı makamında ziyaret eden KAISAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Darıca Kaymakamı KAISİAD'ı ağırladı

08 Şubat 2018 Perşembe 15:08

KAISİAD, Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’ı makamında ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. KAISİAD’ı oldukça samimi bir ortamda karşılayan ve ağırlayan Kaymakam Karaman, kendisinin de geçmişte Kars Sarıkamış’ta Kaymakamlık yaptığını hatırlatarak Kars’la sıcak ilişkilerinin olduğunu söyledi. Bölgemizde Kars Ardahan Iğdırlı işadamlarının dernek kurmasının olumlu olduğunu ifade eden Karaman, KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimine başarılar diledi.

KARAMAN’I DAVET ETTİLER

KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş da kendilerini ağırlayan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’a teşekkür ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dernek merkezinde de Karaman’ı misafir etmek istediklerini ifade eden KAISİAD Başkanı Karakuş, ayrıca her ay düzenlenen kahvaltılı toplantılara da davet etti. Kaymakam Karaman da davet nedeniyle teşekkür ederken ziyaretten ve kahvaltıya katılmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
11467 İhtiyaç Sahibine Ulaşıldı 11467 İhtiyaç Sahibine Ulaşıldı
Köşker Beylikbağı teşkilatını ağırladı Köşker Beylikbağı teşkilatını ağırladı
Gebze zabıtası denetimlerini sürdürüyor Gebze zabıtası denetimlerini sürdürüyor
İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’dan tarihi Hünkar Çayırı açıklaması! İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’dan tarihi Hünkar...
60 Saniyede Türkiye ( 7 Şubat 2018) 60 Saniyede Türkiye ( 7 Şubat 2018)
Fas okul takımı, Kocaeli’ni gezdi Fas okul takımı, Kocaeli’ni gezdi
Yukarı Çık

banner341

banner339

11467 İhtiyaç Sahibine Ulaşıldı
Son yıllarda başlattığı yatırım seferberliğiyle Çayırova’nın her köşesinde yükselen projeleriyle...

Haberi Oku