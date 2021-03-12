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Darıca Kaymakamından İKTAV Kütüphanemize Ziyaret

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın İKTAV kütüphanesine Darıca Kaymakamı sayın Yüksel Kara ziyaret etti.

Darıca Kaymakamından İKTAV Kütüphanemize Ziyaret

12 Mart 2021 Cuma 12:20
İstiklal Marşının 100. Yılı Anısına Sakarya Zaferi Sergisi
Darıca Kaymakamı sayın Yüksel Kara İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizi ziyaret ederek istiklal marşı yılı anısına Sakarya meydan muharebesi tarihi fotoğraf sergisini gezdi.
Kaymakam Yüksel Kara `ya İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanemiz ile ilgili bilgi verip kütüphanede yer alan Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğüne kayıtlı kitap arşiv belgeleri fotoğraf ve görüntü arşivleri ile ilgili bilgi verdik.
Kaymakam Kara ile Belgesel Söyleşi
İktav araştırma merkezi kütüphanemizi ziyaret eden Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak Darıca tarihi istiklal marşı yılı ve pandemi günleri ile ilgili belgesel söyleşi yaptık. Kaymakam Kara önemli bilgiler verdi.
Mehmet Akif’in Gençlere örnek hayatı
Darıca kaymakamı Yüksel kara beye istiklal marşı yılı anısına açtığımız Sakarya Zaferi sergimizi ziyaretlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.
Ziyaretin 12 Mart istiklal marşı`nın 100. yıl dönümü arifesine gelmesi güzel bir tesadüf
12 Mart istiklal marşı yılı anısına sosyal sorumluluk projesi olarak hazırladığımız Medya ve eğitim kurumlarına gönderdiğimiz
Mehmet Akif’in gençlere rol model hayatı belgesel sinevizyonunu kaymakam beyin bilgisine sunmaktan mutluluk duyduk
Sayın kaymakama yayın gurubunuz ile ilgili bilgiler verdik ve yaptığımız kültürel çalışmalar ve birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel programlar halkında ayrıntılı açıklama yaptık .
Şiir Okuma Birincisi İle Canlı Yayın
Şiir okumada Türkiye birincisi Kocaeli Dilovası`nda oturan Ayşe Nur Ak ile Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak İktav belgesel ysyıncılık kütüphanemizde Devri Alem belgesel programı olarak belgesel çekip canlı yayın yaptık .
Canlı Yayın Linki
Program çekiminden sonra Ayşe Nur Ak kaymakam beyin ziyareti dolayısı ile istiklal marşını bir kezde kaymakam bey için okudu.
Ayşe Nur Ak ile Belgesel Söyleşi
Şiir okuma yarışmasında 2019 Türkiye birincisi Ayşe Nur Ak Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınına katılıp şiir okudu birinci olduktan sonra Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlattı. Konuşmanın linkini gazetemiz okurları ile paylaşıyoruz .
İstiklal marşının on kıtasını
www.gevzegazetrsi.com canlı yayının da okuyarak gençlere yönelik önemli mesajlar verdi
Gebze Gazetesinden Canlı Yayın
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İstiklal marşının 100. Yılı ile ilgili yaptığı konuşmaları da Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayınladık . Yaptığımız canlı yayın linklerini sizlerle paylaşıyor Mehmet Akif’i bir kez daha rahmet şükran ve minnetle anıyoruz
İstiklal Marşı yılı anısına Sakarya Zaferi Sergisi
12 mart istiklal marşının kabulünün 100. yılı anısına İktav araştırna merkezi kütüphanemizde istiklal marşı ve Sakarya meydan muharebesi sergisi açtık
Serginin açılışını Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devrim Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak canlı yayınladık .
Sakarya Zaferi ve İstiklal Marşı Sergisi
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