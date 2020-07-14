Darıca Kaymakamlığına Yüksel Kara atandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Darıca Kaymakamı değiştirildi. Darıca Kaymakamı yerine Yüksek Kara atandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

YÜKSEL KARA DARICA KAYMAKAMI

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Darıca Kaymakamı değiştirildi. Açıklanan kararname ile Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İzmir Aliağa Kaymakamlığına göreve getirildi. Boşalan Darıca Kaymakamlığına ise Kütahya Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara göreve getirildi.

Yüksel Kara Kimdir?

24/10/1976 tarihinde Elazığ İli, Baskil İlçesi Sarıtaş köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladıktan sonra, 1995 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak 1999 yılında mezun oldu. Ardından aynı yıl kaymakamlık sınavını kazandı. İngiltere’nin başkenti Londra’da dil eğitimini aldı. Milli Güvenlik Akademisini tamamladı. Sivas İli Ulaş İlçesi ve Rize İli Hemşin İlçelerinde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 2003 yılında Karaman İli Kazım Karabekir İlçesine kaymakam olarak atandı. Sırasıyla Diyarbakır İli Kulp İlçesi, Malatya İli Akçadağ İlçesi ve Kastamonu İli Cide İlçelerinde kaymakamlık yaptı. 29/09/2014 tarihinde göreve başladığı Kütahya Vali Yardımcısı görevini yürütmekte iken, İçişleri Bakanlığı’nın 01/12/2016 tarih ve 29904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Tavşanlı Kaymakamlığına atanarak 15/12/2016 tarihinde görevine başladı. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel KARA, evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.







