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Darıca Kızılay’a yeni başkan!

Kızılay Darıca Şube Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimde önümüzdeki 3 yıl için başkan Kemal Solhan oldu.

Darıca Kızılay'a yeni başkan!

20 Mart 2019 Çarşamba 14:44

Yeni başkan seçilen Kemal Solhan, Kırmızı Hilal’i  daha iyi yerlere taşıyabilmek için ellerinden gelen her şeyi göstereceklerini vurguladı. Kızılay Darıca Şube  Salonunda yapılan  kongrede Divan heyetinin  oluşturulmasından ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.  Ardından bir konuşma yapan Kızılay Darıca Şube Başkanı Kemal Solhan, Kızılay’a katkı veren tüm başkanlara teşekkür etti.  Solhan, Kızılay’ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, “Kızılay bir gönüllük işidir. Kızılay Şubemize gönderilen her türlü yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerini ilgili kurumlar ve muhtarlarımız ile birlikte tespit ederek yardımlarımızı onlara ulaştıracağız. Yönetim kurulunda yer alacak olan arkadaşlarımız ile birlikte sorumluluğu en iyi şekilde taşıyacağız. Biz sorumluluğumuzun bilincinde olarak Kızılay’ı en iyi şekilde temsil edeceğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz.” dedi.

YENİ YÖNETİM OLUŞTU

Tek listeyle ile gidilen seçimde, başkan seçilen Solhan, kendisini bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ederek, amaçlarının maddi durumu iyi olmayan ve bakıma muhtaç insanlara yardım eli uzatmak olduğunu ifade etti. Türk Kızılayı Darıca Şube Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Başkan Kemal Solhan, Yönetim kurulu Halil Bulut, Tuncay Başoğlu, Bilal Yıldız, Yahya Ömür


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