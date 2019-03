Darıca Kızılay’a yeni başkan!

Yeni başkan seçilen Kemal Solhan, Kırmızı Hilal’i daha iyi yerlere taşıyabilmek için ellerinden gelen her şeyi göstereceklerini vurguladı. Kızılay Darıca Şube Salonunda yapılan kongrede Divan heyetinin oluşturulmasından ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından bir konuşma yapan Kızılay Darıca Şube Başkanı Kemal Solhan, Kızılay’a katkı veren tüm başkanlara teşekkür etti. Solhan, Kızılay’ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, “Kızılay bir gönüllük işidir. Kızılay Şubemize gönderilen her türlü yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerini ilgili kurumlar ve muhtarlarımız ile birlikte tespit ederek yardımlarımızı onlara ulaştıracağız. Yönetim kurulunda yer alacak olan arkadaşlarımız ile birlikte sorumluluğu en iyi şekilde taşıyacağız. Biz sorumluluğumuzun bilincinde olarak Kızılay’ı en iyi şekilde temsil edeceğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz.” dedi.

YENİ YÖNETİM OLUŞTU

Tek listeyle ile gidilen seçimde, başkan seçilen Solhan, kendisini bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ederek, amaçlarının maddi durumu iyi olmayan ve bakıma muhtaç insanlara yardım eli uzatmak olduğunu ifade etti. Türk Kızılayı Darıca Şube Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Başkan Kemal Solhan, Yönetim kurulu Halil Bulut, Tuncay Başoğlu, Bilal Yıldız, Yahya Ömür