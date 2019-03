Darıca Kızılay’dan yardım eli!

Darıca Kızılay’dan anlamlı yardım. ’’Sağlık problemleri olan anne ve kızı yardım istiyor’’ başlıklı haberin ardından Kızılay Darıca Şubesi yetkilileri harekete geçerek aileye ulaştıklarını ve her türlü yardıma hazır olduklarını belirttiler.

Darıca, Kazım Karabekir Mahallesi, Metin Sokak No: 11 adresinde bir kızı, psikolojik sorunları olan bir oğlu ve 80 yaşındaki yatağa bağlı annesi Aşur Kılıç ile yaşam mücadelesi veren Dilek Öz (48), yaptığı açıklamada sadece hasta bakım ücretiyle geçinmeye çalıştıklarını ifade ederek hayırsever ve yetkililerden yardım istemişti. Haberin ardından, Kızılay Darıca Şube Yetkilileri, harekete geçerek aileyi evlerinde ziyaret etti. Kızılay Darıca Şubesi Yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ‘’ Türk Kızılay Darıca Şubesi, gazetelerde çıkan haberlere karşılık ilgili aileye ulaşmış ve her türlü yardımı yapmıştır. Aileye yalnız olmadıkları konusunda da bilgi verilirken, bundan sonra da her türlü yardım ve desteği yapmaya devam edeceğiz’’ denildi.