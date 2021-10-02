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Darıca Körfez Caddesi'nde Yol Çizgileri Çizildi

Yapılan üstyapı çalışması ile daha konforlu ve modern bir hale kavuşan Darıca Körfez Caddesi’nde yol çizgileri çizildi

Darıca Körfez Caddesi'nde Yol Çizgileri Çizildi

02 Ekim 2021 Cumartesi 18:37

 


 

Kocaeli genelindeki üst yapı çalışmaları ile hem seyahat konforunu arttıran hem de modern yollar inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bu kapsamda Darıca Millet Bahçesi B Kapısına ulaşımda kullanılan Bağlarbaşı Mahallesi Körfez Caddesi’ndeki üstyapı çalışmaları tamamlanarak yol çizgileri çizildi.

 

KALDIRIM İMALATI VE ASFALT SERİMİ

Üstyapı çalışması Körfez Caddesi’nin Eskişehir Caddesi kesişimindeki kısmıyla Darıca Millet Bahçesi B Kapısı arasında gerçekleştirildi. İş kapsamında 520 metre kaldırım imalatı yapılırken caddeye toplamda 750 ton asfalt serildi.

 

YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Yapılan üstyapı çalışması ile daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşan cadde özellikle Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’na ve Darıca Spor Salonuna ulaşımda vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri caddede son olarak yol çizgilerini çizdi.

 








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