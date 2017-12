Darıca, Kudüs için Ayakta

ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel-Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstermek amacıyla Darıca Filistin Platformu öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Programda Darıca Filistin Platformu adına bildiriyi okuyan Lokman Demirci, “İslam coğrafyasının bütün şehirlerine selam olsun. Şunu bilelim ki dünyanın neresinde bir Müslüman kanı akıyorsa bizim yüreğimiz oradadır. Bizim amacımız bugün burada sesimizi dünyanın her yerine duyurmak istiyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Her geçen gün islam coğrafyası kan gölüne çevrilmektedir. Dün Bosna’da yaşanan soykırım, Suriye’de her gün insanlık dramı yaşanırken, Arakan’da her gün insanlar katledilirken, bugün de kutsal mekanımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin son noktası olan bir kararla Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etme cüretinde bulundular. İlk kıblesine el uzatılan İslam dünyasına sesleniyoruz. Neredesiniz? Filistin sadece orada yaşayan insanların meselesi değil, Filistin tüm islam dünyasının meselesidir. Bir gün ateş sizi çemberine almadan harekete geçiniz, Allah yolunda birleşiniz, Kudüs bizim namusumuzdur, öyle kalacaktır.” diyerek bildiriyi okudu.