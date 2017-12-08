Darıca, Kudüs için Ayakta

Darıca Filistin Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Abdi İpekçi Mahallesi Zahit Kotku Parkı’nda düzenlenen Kudüs'e destek mitingine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Saadet Partisi Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Darıcalı vatandaş katıldı Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
KUDÜS TÜM İSLAM DÜNYASININDIR
Programda Darıca Filistin Platformu adına bildiriyi okuyan Lokman Demirci, “İslam coğrafyasının bütün şehirlerine selam olsun. Şunu bilelim ki dünyanın neresinde bir Müslüman kanı akıyorsa bizim yüreğimiz oradadır. Bizim amacımız bugün burada sesimizi dünyanın her yerine duyurmak istiyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Her geçen gün islam coğrafyası kan gölüne çevrilmektedir. Dün Bosna’da yaşanan soykırım, Suriye’de her gün insanlık dramı yaşanırken, Arakan’da her gün insanlar katledilirken, bugün de kutsal mekanımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin son noktası olan bir kararla Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etme cüretinde bulundular. İlk kıblesine el uzatılan İslam dünyasına sesleniyoruz. Neredesiniz? Filistin sadece orada yaşayan insanların meselesi değil, Filistin tüm islam dünyasının meselesidir. Bir gün ateş sizi çemberine almadan harekete geçiniz, Allah yolunda birleşiniz, Kudüs bizim namusumuzdur, öyle kalacaktır.” diyerek bildiriyi okudu.
SON KALE TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA
Programda bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı ve Filistin Platformu Başkanı Şükrü Karabacak, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, “İslam ümmeti ayakta şükürler olsun, Allah’ım sen şahit ol, ilk kıblegahımıza dil uzatanlara tepkimizi verdik, Darıca ayakta, ümmet burada. Ey zalimler zulümle abat olunmaz, her yeri kan gölüne çevirdiniz ama Müslümanları yok edemediniz. Biz zulmün karşısında boyun eğmedik, eğmeyeceğiz, Osmanlı yedi asır dünyaya hükmetti ama kimseye zulmetmedi, ama sizler dünyaya kan getirdiniz, gözyaşı getirdiniz, Müslümanlar üzerine oyun kuruyorsunuz ama başaramayacaksınız. Allah nurunu tamamlayacaktır, bugün Kudüs’te akan yaşlar, sizin sonunuzu getirecektir. Artık İslam’ın ayak sesleri duyulmaya başlamıştır. Akıttığınız kanın içinde boğulacaksınız. İslam dünyası ayakta, Türkiye ayakta, İslamın son kalesi Türkiye’ye diz çöktürmeye çalıştınız ama olmadı. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık’la ve son olarak 15 Temmuz’da denediler ama olmadı, olmayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye dimdik ayakta çok şükür. Ülkemize sahip çıkalım, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım, İslam dünyasına sahip çıkalım.” diyerek konuşmasını tamamladı.
Programa katılan binlerce vatandaş, Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç’in okuduğu duaya el açıp eşlik ederken, İsrail ve Amerika aleyhinde atılan sloganlarla program sona erdi.