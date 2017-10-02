DARICA LİGE HIZLI GİRİŞ YAPTI

Sakarya’da başlayan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Sakarya İllerarası Karate Ligi Müsabakalarında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları kazandıkları 14madalya ile lige hızlı bir giriş yaptı.

Ülkemizin önemli turnuvaları arasında yer alan ve İstanbul, Düzce, Bursa, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya’dan yaklaşık 1050 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada sporcular minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorisinde madalya için ter döktüler. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü turnuvada elde ettiği, 6 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük ile toplamda altı ayaktan yapılacak turnuvanın ilk ayağını başarıyla tamamladı.