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DARICA LİGE HIZLI GİRİŞ YAPTI

DARICA LİGE HIZLI GİRİŞ YAPTI

DARICA LİGE HIZLI GİRİŞ YAPTI

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:54

Sakarya’da başlayan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Sakarya İllerarası Karate Ligi Müsabakalarında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları kazandıkları 14madalya ile lige hızlı bir giriş yaptı.
Ülkemizin önemli turnuvaları arasında yer alan ve İstanbul, Düzce, Bursa, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya’dan yaklaşık 1050 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada sporcular minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorisinde madalya için ter döktüler. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü turnuvada elde ettiği, 6 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük ile toplamda altı ayaktan yapılacak turnuvanın ilk ayağını başarıyla tamamladı.
Hendek Kapalı Spor salonunda yapılan müsabakalarda, kulüp bazında güçlü rakipelerini geride bırakan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü başarılarına bir yenisini eklerken, genç sporcular ilerisi için ümit verdiler.

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