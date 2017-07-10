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Darıca Madalyalara Ambargo Koydu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, karate branşında faaliyete başladığı ilk altı ayında Avrupa Şampiyonlukları dahil 316 Madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Darıca Madalyalara Ambargo Koydu

10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:02

2017 yılında Mustafa Öztürk başkanlığında karate branşına yatırım yapan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, kupa ve madalyalara adeta ambargo koydu. Atletizmde elde ettiği başarıların ardından karate branşına da yatırım yapan Darıca Belediyesi, bu çalışmaların meyvesini almaya başladı. Türk Karatesinin markası Adnan Şamdan ve sporcuları ile Darıca İdeal Spor Kulübü Ahmet Akçay’ı transfer ederek karate branşında iddialı bir ekip kuran Darıca Belediyesi, yılın ilk altı ayında 107 Altın, 90 Gümüş, 119 Bronz olmak üzere 316 madalya elde ederek muhteşem bir başarıya imza attı. Türk karate camiası altı aylık bu süreçte Darıca Belediyesi’nin başarılarını konuştu.

 

SPORDA KARABACAK FARKI

 

Kendisi de eski bir atlet ve milli takımlar teknik direktörlüğü yapmış olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın teşvikleriyle kurulan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü atletizm sporunun ardından 2017 yılı başında karate branşını da faaliyete geçirerek amatör spora yatırımlarına devam etti. Milli Takımlar Eski Antrenörü Adnan Şamdan’ı Teknik Direktörlük, Darıca İdeal Spor Kulübü Ahmet Akçay’ı da Baş Antrenörlük görevine getiren, Eray Şamdan gibi Avrupa Şampiyonu yıldızları bünyesine katan Darıca Belediyesi, altı aylık süreçte Avrupa, Balkan, Premier Lig dereceleri de elde ederek, adından yurt dışında da söz ettirdi. Uluslararası Turnuvalarda 4 Altın, 5 Gümüş, 8 Bronz madalya elde eden temsilcimiz, Darıca’ya ferdi kategorilerde Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra 2 Avrupa İkinciliği, bir de Avrupa Kulüpler Üçüncülüğü getirdi.

 

DARICA REKORA KOŞUYOR

 

Yılın ilk altı ayında yapılan 6 Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden ekibimiz, bu Şampiyonalarda 6 Altın, 2 Gümüş ve 7 Bronz madalya kazandı. Türkiye’nin en iyi sporcu alt yapısına sahip Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, bölgesel turnuvalarda ise rakiplerine açık ara fark attı. 10 ayrı bölgesel turnuvaya katılan ekibimiz, bu turnuvalarda 97 Altın, 83 Gümüş, 104 Bronz madalya elde etti. Genel toplamda altı aylık dönemde 316 madalyaya ulaşan ve karatenin marka Kulübü olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, yılın geri kalan bölümünde de bu başarılarını sürdürerek, kırılması zor bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

 

 

MADALYA İSTATİSTİKLERİ

 

KATEGORİ                ALTIN            GÜMÜŞ          BRONZ

Uluslararası                      4                        5                      8

Ulusal                              6                        2                      7   

Bölgesel                           97                      83                    104

TOPLAM                      107                     90                    119

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