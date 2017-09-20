Darıca Mahalle Konaklarına Kavuşuyor

Yetkililerle birlikte inşaat çalışmalarını inceleyen Başkan Karabacak, yıl içerisinde temelleri atılan mahalle konaklarını yeni yılda hizmete açacaklarını ifade ederken, “Darıca’lı Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim’in ismi verilen Kazım Karabekir Mahalle Konağı, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit J.Uzman Çavuş Salih Kayan Mahalle Konağı ve Osmangazi Mahallesi Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nda şehitlerimizin isimlerini yaşatacağız. Çok amaçlı hizmet verecek olan mahalle konaklarımızın içerisinde mahalle muhtarlıkların yanı sıra çok amaçlı salon, aile sağlık merkezi, kütüphane, okuma salonu, cafe ve mescid gibi alanlar da bulunacak. Mahallelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan mahalle konaklarımızı zamanla diğer mahallelerimize de yaparak daha geniş alanda hizmet vermeyi planlıyoruz.” diyerek yetkililerden çalışmalar hakkına bilgiler aldı.