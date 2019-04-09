Darıca Meclisi Dualarla Açıldı

31 Mart Yerel seçimleri sonrası Darıca Belediyesi ilk Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın başkanlığında gerçekleşen ilk toplantıda katip üyeliklerini en genç üyeler Melikşah Tosun ve Özkan Sarıtoprak yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılını yapan Başkan Muzaffer Bıyık, “Yeni dönemde Rabbim bizlere güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Aslolan gök kubbede hoş seda bırakmaktır, eserler bırakmaktır, bu konuda var gücümüzle çalışacağız. Biz vatandaşa bir şeyler söyleyerek buralara geldik. Şeffaflık, dürüstlük ve adalet dedik. Bunları oy almak için demedik. Belediyemiz tam anlamıyla şeffaf olacak. Bir sonraki toplantısının canlı yayınlanmasını sağlayacağız. Derdimiz Darıca’dır. Gizli kapılar ardından hiçbir şey olmayacak. Ne sorarsanız sorun karşılığında cevap alacaksınız, nerede eksik görürseniz bunları mutlaka bize bildirirseniz, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin sokağa hizmet etmeye talibiz. ”dedi. Başkan Bıyık’ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. İlk toplantıda komisyonlara üye seçimi gerçekleştirildi.

MECLİS ORGANLARI VE KOMİSYONA ÜYE SEÇİMİ

Yapılan oylamada Meclis 1.Başkan vekilliğine Cafer Tayyar Demirdaş, 2.Başkan Vekilliğine ise Hakan Kartal seçildi. Divan katip üyeliklerine Mustafa Çavuş ve Derya Akbaba seçilirken, Encümen Üyeliklerine ise Ayhan Naci Yılmaz, Cüneyt Şentürk ve Fikret Ağbaba seçildi.



İhtisas Komisyonları ise şu isimlerden oluştu:

İmar Komisyonu: Abdullatif Özkan, Melikşah Tosun, Halil İbrahim Kocagöz, Aydın Işık, Mustafa Yılmaz

Plan ve Bütçe: Bülent Koçak, Cafer Tayyar Demirdaş, İsmail Ramazanoğlu, Tuncer Saltaş, Özkan Sarıtoprak

Hukuk Komisyonu: Hüsamettin Ergül, İsrafil Gökburun, Ahmet Güler, Ayhan Şen, Cevat Yalçın

Sağlık Komisyonu: Hülya Kodek, Hakan Kartal, Nuran Kurşun, Rahime Turgut, Osman Demir

Darıca Belediyesi’nin temsil edildiği birliklere ise şu isimler seçildi:

Marmara Belediyeler Birliği: Ahmet Hakan Hocaoğlu, Abdullatif Özkan

Gebze Belediyeler Birliği: Nafiz Çığlık, İsrafil Gökburun, Ahmet Güler

Türk Dünyası Belediyeler Birliği: Fikret Ağbaba, Hakan Kartal

Tarihi Kentler Birliği: Cüneyt Şentürk, Nuran Kurşun

Toplantı müdürlüklerden gelen gündem maddelerinin görüşülmesi ile son bulurken, bir sonraki meclis toplantısının 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 15:00’da yapılması karara bağlandı. Başkan Bıyık toplantının ardından meclis üyelerine rozetlerini taktı.