banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Millet Bahçesi Vatandaşları Yeşil İle Buluşturacak

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşa edilen Millet Bahçesi, vatandaşların yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor

Darıca Millet Bahçesi Vatandaşları Yeşil İle Buluşturacak

03 Mart 2023 Cuma 17:12

 
 
 
 . 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları çerçevesinde kıraathane inşa ediliyor.   
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'ya 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Millet Bahçesi kazandırıyor. Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekipleri, 3 bin 260 metrekare alanda kurulması planlanan kıraathanede mekanik odaların bulunacağı bodrum katı tamamen, kafeterya olarak hizmet verecek bölümün ise betonarme imalatını tamamladı. Projede asma katın kolon betonlarını döken ekipler, buradaki tüm işleri tamamladıktan sonra teras kata geçecek. Teras katın üzerinde güneş enerjisi ve havalandırma sistemleri olacak. 3. etapta inşası devam eden millet kıraathanesi, 'LEED sertifikası' adı verilen ve kendi içerisinde dönüştürülen malzemeleri kullanacak bina olarak planlandı.  
   
 "Bin 110 araçlık otopark yer alacak" 
 Proje alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Projede millet kıraathanesi ve meydanı, giriş ve karşılama meydanındaki yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Koku Bahçesi, Gülistan, oturma alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları ve bu etaba bağlı bin 110 araçlık otopark yer alacak. 3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek olan millet kıraathanesinde ise 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı, açık hava kitap okuma alanları bulunacak" dedi. 
                                










İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Depremzede Vatandaşlara Mobil Hizmet Noktasında EYT Hizmeti (VİDEOLU HABER) Depremzede Vatandaşlara Mobil Hizmet Noktasında...
Tarihi Nasrullah Cami Yeniden İbadete Açıldı (VİDEOLU HABER) Tarihi Nasrullah Cami Yeniden İbadete Açıldı (VİDEOLU...
Başkan Büyükakın: Başkan Büyükakın: "Bu milletin mayası çok sağlam"
Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan not, duygulandırdı (VİDEOLU HABER) Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan...
Abonman İndirimli Kart Uygulaması Başladı Abonman İndirimli Kart Uygulaması Başladı
Defne'deki Çadır Kent Sosyal Yaşam Alanına Dönüştü Defne'deki Çadır Kent Sosyal Yaşam Alanına Dönüştü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Depremzede Vatandaşlara Mobil Hizmet Noktasında...
Adıyaman’da depremzedeler EYT’den faydalanmak için kurulan mobil hizmet noktalarına akın etti.

Haberi Oku