Darıca Millet Bahçesi Vatandaşları Yeşil İle Buluşturacak

. 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları çerçevesinde kıraathane inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'ya 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Millet Bahçesi kazandırıyor. Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekipleri, 3 bin 260 metrekare alanda kurulması planlanan kıraathanede mekanik odaların bulunacağı bodrum katı tamamen, kafeterya olarak hizmet verecek bölümün ise betonarme imalatını tamamladı. Projede asma katın kolon betonlarını döken ekipler, buradaki tüm işleri tamamladıktan sonra teras kata geçecek. Teras katın üzerinde güneş enerjisi ve havalandırma sistemleri olacak. 3. etapta inşası devam eden millet kıraathanesi, 'LEED sertifikası' adı verilen ve kendi içerisinde dönüştürülen malzemeleri kullanacak bina olarak planlandı.

"Bin 110 araçlık otopark yer alacak"

Proje alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Projede millet kıraathanesi ve meydanı, giriş ve karşılama meydanındaki yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Koku Bahçesi, Gülistan, oturma alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları ve bu etaba bağlı bin 110 araçlık otopark yer alacak. 3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek olan millet kıraathanesinde ise 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı, açık hava kitap okuma alanları bulunacak" dedi.





















İHA