Darıca Muharrem Ayını Kutluyor

Darıca’da Muharrem ayı dolayısıyla, şehrin değişik noktalarında Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtımı yapılıyor.

Darıca Çınaraltı Meydanı’nda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Hafta boyunca şehrin değişik noktalarında aşure dağıtımının devam edeceğini söyleyen Başkan Karabacak, kültürümüzde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının, ilahi bereket ve feyzin bollaştığı bir ay olduğunu söyledi.

Başkan Karabacak “Darıca Belediyesi olarak Aşure Günü etkinlikleri çerçevesinde bizlerde örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak adına halkımıza aşure dağıtıyoruz. Bu günler halkımızla kaynaşma adına büyük önem taşıyor. Muharrem ayının ülkemize bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” diyerek Muharrem ayının ülkemize ve tüm islam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.