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Darıca Nene Hatun Stadında Yoğun Çalışma

Büyükşehir’in yenilenmesini üstlendiği Darıca Nene Hatun Amatör Spor Kompleksinde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor

Darıca Nene Hatun Stadında Yoğun Çalışma

24 Ekim 2021 Pazar 20:47

Spora ve sporcuya olan desteğini her zaman her yerde gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehre yeni spor tesisleri kazandırırken diğer yandan da var olan tesislerin yenilenmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’nde stat ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında yenileniyor. Büyükşehir stattaki iki saha ve tribünleri yenileyerek hizmete sunacak.

 

BATI TRİBÜNÜ TAMAMEN SÖKÜLDÜ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma dâhilinde stadın batı sahasının tribünü tamamen söküldü ve şu an drenaj hattının döşenebilmesi amacıyla kazı çalışması yapılıyor. Batı sahasının yeni tribünü yapılabilmesi amacıyla temel alt dolgusu yapılırken yakın zamanda temel imalatlarına başlanacak. Stattaki iki sahanın arasına yapılacak çit için betondan temel hatıl yapılırken doğu sahasının elektrik ve su hatları için de kazı gerçekleştiriliyor. İş dahilinde stadın her iki tarafındaki tribünlerin atölye ortamında çelik imalatları yapılıyor. Ayrıca sahanın yeni aydınlatma direklerinin dikilebilmesi amacıyla temel imalatlar yapılıyor.    

 

İKİ ADET ÇİM FUTBOL SAHASI

Proje kapsamında 45 x 90 ve 60 x 90 ölçülerinde, müsabaka ve antrenman amaçlı iki adet sentetik çim futbol sahası yapılacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay bayan tuvaletler, 264 koltuklu tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek. 

 

 





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