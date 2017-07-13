Darıca Nöbette

Şehitlik ve şehit ailelerinin ziyaretleri, şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutulması ve 15 Temmuz fotoğraf sergisi ile başlayan etkinlikler 15 Temmuz akşamı yapılacak etkinlikler ve sabaha kadar tutulacak temsili nöbet ile son bulacak.

Ortak Paydamız Vatan

15 Temmuz akşamı yapılacak olan etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Darıca Belediye başkanı Şükrü Karabacak, “15 Temmuzda devletimizin içine yerleşmiş Fetö Terör Örgütü üyelerinin ülkemizin birliğine ve beraberliğine kastettiği darbe girişimi, halkımız tarafından bertaraf edilerek adeta yeniden bir kurtuluş destanı yazılmıştır. O zor günlerde ülkemizde demokrasinin millet tarafından ne kadar özümsendiğini, milletimizin seçilmiş iradenin arkasında nasıl durduğunu hep birlikte gördük. 27 gün süren demokrasi nöbetlerinde yediden yetmişe, siyasi parti ayrımı yapmaksızın halkımız sokaklarda darbeye ve darbecilere karşı net bir şekilde duruşunu sergilemiş ve demokrasiye olan inancımızı bütün dünyaya göstermiştir. Hepimizin ortak değeri ülkemizin gelişmesi ve refah seviyesini artırmak olmalıdır. Gelecek nesillere, çocuklarımıza yaşanabilir, özgür ve demokrasiyi özümsemiş bir devlet bırakmak hepimizin asli görevidir. Bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması adına “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak kabul edilen o akşam değişik etkinlikler düzenleyecek ve sabaha kadar nöbette olacağız. Tüm halkımızı düzenleyeceğimiz etkinliklerimize bekliyoruz.” diyerek bilgiler aktardı.

Milli Beraberlik Yürüyüşü Düzenlenecek

15 Temmuz 2017’de saat 20:30’da Darıca Cami Mahallesi Sağlık Ocağı yanından başlayıp, Darıca Kent Meydanı’nda tamamlanacak olan Milli Beraberlik Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından gecenin ilerleyen saatlerine kadar değişik etkinlikler yapılacak ve sabaha kadar temsili nöbet tutulacak. Gece boyunca vatandaşlara ücretsiz yiyecek içecek ikramı yapacak olan Darıca Belediyesi vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı da sağlayacak.