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Darıca Okul Yolu Caddesinde Yaya Üstgeçidinin Tabliye Montajı Yapıldı

Büyükşehir tarafından Darıca Okul Yolu Caddesinde yapılan asansörlü çelik üstgeçidin yaya geçiş taban bölümünde çelik tabliye montajı yapıldı

Darıca Okul Yolu Caddesinde Yaya Üstgeçidinin Tabliye Montajı Yapıldı

15 Kasım 2022 Salı 12:18


 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Okul Yolu Caddesinde çelik yaya üstgeçidi yapılıyor. 2 adet asansör kulesinin yapımının tamamlandığı üstgeçitte atölyede çelik imalatları sürdürülüyor. Üstgeçidin yaya geçiş taban bölümünü oluşturan çelik tabliye montajı gece geç saatlerde tamamlandı. Vinç yardımıyla monte edilen tabliyenin montaj çalışmaları gece geç saatlere kadar süren çalışmayla tamamlandı. Trafiği aksatmamak için gece saatlerde yapılan çalışmayla çelik yaya üstgeçidinin tabliye montajı tamamlandı.

 

DARICA OKUL YOLU CADDESİNDE

Darıca Okul Yolu Caddesinde güvenli ve konforlu bir şekilde yayaların kullanabileceği bir üstgeçit olacak. Darıca Okul Yolu Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çelik yaya üstgeçidi çift girişli asansörlü, 24,5 metre köprü açıklığı bulunan bir yapıda yapılıyor. 72 ton çelik kullanılacak üstgeçidin zemin döşemesinde asfalt kullanılacak.

 

YAYA GÜVENLİĞİ

120 metreküp hazır beton, 14 ton nervürlü donatı çeliği kullanılacak üstgeçidin tamamlanmasıyla bölgede okulların fazla olması sebebiyle yoğunlukla öğrenciler, engelli, hamile ve çocuklu aileler asansörleri kullanarak güvenli ve konforlu bir şekilde üstgeçitten karşıya geçebilecek.

 




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