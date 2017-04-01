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Darıca sahil kollektörü tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezini atık sulardan arındıracak son proje olan “Darıca Eskihisar Sahil Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Tünel İnşaatı” projesi için tanıtım programı düzenledi. Törende konuşan Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2004 yılından beri altyapı yaptıklarını ifade ederek, “Bu son çalışma altyapıya vurduğumuz bir mühür, son bir mühür.” dedi. YOĞUN KATILIM Gebze Eskihisar-Darıca Bayramoğlu arasındaki bölgenin atıksularını Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne aktarmak için yapımına başlanan Sahil Kollektör Hattı ve Tünel İnşaatı projesi için düzenlenen tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanolu’nun yanısıra İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Şenol Ergüney, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ile AK Parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. ATIKSU ARITMA ORANINDA LİDER KURUM Programın açılışında konuşan İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Kocaeli’nde yüzde 99 atıksu arıtma oranı ile Türkiye’de lider olduklarını söyledi. Sahil kollektörü ve tünel inşaatının İzmit Körfezi’nin kuşaklama projesinin son aşaması olduğunu ifade eden Genel Müdür Bayram, şunları kaydetti, “Proje kapsamında kullandığımız tünel makinesi 3 metre çapında kazıyor ve daha sonra 2 metreye düşürülecek. Bir tünel ile atıksuları Bayramoğlu tarafından mevcut Gebze Atıksu Arıtma Tesisine gidecek olan kolektöre eklenecek. Şu anda Kocaeli’nde atıksuların arıtma tesislerinde arıtılma oranı yüzde 99; bu oran ile Türkiye’de lider durumundayız. Ama bu yapacağımız sahil kollektörü ve tünel ile beraber, İzmit Körfezini atıksu kollektörü ile kuşaklayacağız. Atıksu arıtılma oranını da Türkiye’de ilk defa yüzde 100 seviyesine çıkaracağız.”

Darıca sahil kollektörü tanıtıldı

01 Nisan 2017 Cumartesi 22:18

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Darıca Sahil Kollektörü Tanıtıldı
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