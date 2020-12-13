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Darıca sahil otoparkında sona yaklaşılıyor

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın batı tarafı giriş kısmına inşa edilen otoparkta birçok imalat tamamlandı.

Darıca sahil otoparkında sona yaklaşılıyor

13 Aralık 2020 Pazar 11:02

 Hizmete girdiği günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisini çeken Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Yeşilin ve masmavi denizin seyri ile dinlenmek için sahil parkına gelen vatandaşların, otopark sorunu yaşamamasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkın batı tarafındaki giriş kısmına yeni bir otopark inşa ediyor. İlk kat asfaltının serildiği otoparkta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım imalatının da büyük bir bölümünü bitirdi.

 

KALDIRIM İMALATI TAMAMLANMAK ÜZERE

Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmada, sahil parkının batı tarafı giriş kısmındaki 4 bin 300 metrekare alanda otopark inşası gerçekleştiriliyor. 303 araç kapasiteli olacak olan otopark için 320 metre yağmur suyu imalatı yapılırken otoparkın temel asfalt serimi de gerçekleştirildi. Kaldırım imalatının bitirilmek üzere olduğu alanda elektrik alt yapı hattı tamamlandı. Otoparkın son kat asfaltı olan aşınma asfaltı ise önümüzdeki aylarda serilecek ve ardından çizgi çizimleri yapılacak.

 

BİN 500 TON ASFALT SERİLECEK

Otopark çalışması kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alana toplamda bin 500 ton asfalt serecek. Orta refüj imalatının yapıldığı otoparkta, engelli araçlara özel park yerleri de bulunacak. Fidan dikimlerinin yapıldığı otoparka, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çevre düzenlemesi de yapılacak.

 

ÜÇÜNCÜ OTOPARK OLACAK

Darıca sahil parkının mevcut durumunda iki adet otoparkı bulunuyor. Özellikle akşam saatleri ile hafta sonu günlerinde oluşan yoğunlukta vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için üçüncü bir otopark inşa ediliyor.

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