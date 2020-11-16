Darıca sahil parkı içerisinde yol konforu arttırılıyor

Vatandaşların gösterdiği ilgi ile Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor. Sahil parkının Kuzey yönünde bulunan B Kapısından, parkın orta kısmında bulunan B otoparkına uzanan eski kışla yolu, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince asfaltlanarak yol konforu arttırılıyor.

3 BİN 100 TON ASFALT SERİLECEK

B kapısını kullanarak sahil parkına ulaşmak isteyen vatandaşların yol konforunu artırmak isteyen Büyükşehir ekipleri, 2 bin 100 ton bitümlü temel asfaltın serimini gerçekleştirdi. Bin metre uzunluğundaki yola daha önceden 3 bin 600 ton PMT malzemesi seren ekipler, ileri ki bir zamanda yolun son kat asfaltı olan aşınma tabakasını da serecek.

BİN 500 METREKARE PARKE

Çalışma dahilinde yaya kaldırımı için bin 500 metrekare parke imalatı yapılacak. Kaldırım imalatında ayrıca bin metre bordür çalışması gerçekleştirilecek.