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Darıca sahil parkı içindeki yol konforu arttırıldı

Darıca sahil parkının kuzey yönündeki B kapısından başlayarak, parkın orta kısmındaki B otoparkına giden eski yolda, asfalt serimi ve kaldırım imalatları gerçekleştirildi

Darıca sahil parkı içindeki yol konforu arttırıldı

12 Aralık 2020 Cumartesi 13:02

 Vatandaşların gösterdiği ilgi ile Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor. Sahil parkının Kuzey yönünde bulunan B kapısından, parkın orta kısmında bulunan B otoparkına uzanan eski kışla yolu, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince asfaltlanarak yol konforu arttırıldı.

 

2 BİN 100 TON ASFALT SERİLDİ

B kapısını kullanarak sahil parkına ulaşmak isteyen vatandaşların yol konforunu artırmak isteyen Büyükşehir ekipleri, 2 bin 100 ton bitümlü temel asfaltın serimini gerçekleştirdi. Bin metre uzunluğundaki yola daha önceden 3 bin 500 ton PMT malzemesi seren ekipler, önümüzdeki günlerde yolun son kat asfaltı olan aşınma tabakasını da serecek.

 

BİN 300 METREKARE PARKE  

Çalışma kapsamında yola bin 300 metrekare parke ve bin 830 metre uzunluğunda bordür imalatları gerçekleştirildi. Bin metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğindeki yolun kenar kısmına bin metre uzunluğunda V kanal yapıldı.

 

 



AA
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