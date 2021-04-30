Darıca Sahil Parkına Çevre Düzenlemesi

Halkın hizmetine açıldığı günden bu yana şehrin yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelen Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, sahil parkının batı tarafındaki girişinde inşa edilen yeni otoparkın çevresinde, çevre düzenlemesi yapıyor.

BİN 800 METREKARE PETİT KARO DÖŞEMESİ

Çevre düzenlemesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipler yeni inşa edilen otoparkın iç kısmında ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmişti. Düzenleme çalışmasına devam eden ekipler şimdi de otoparkın giriş kısmının hemen yanındaki bin 800 metrekarelik alanda petit karo taş döşemesi yapıyor.

FARKLI TÜRLERDE FİDAN DİKİLDİ

Doğal hali ile zaten yeşil olan alan, ekiplerin fidan dikimleri ile daha da zenginleşti. Bu çerçevede 87 adet Şeker Akçaağaç, 180 adet Alev, 4 adet Manolya, 5 adet Sığla, 3 adet Lale Ağaç ve 5 adet Ginkbo türlerinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yeşillendirme öncesi otoparkın doğu tarafındaki kısımda tesviye çalışması gerçekleştirirken Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri önümüzdeki günlerde otoparkın son kat asfaltını serecek.