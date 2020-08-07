Darıca Sahil Parkı’na yeni restoran

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nı Temmuz ayında vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölgenin cazibe merkezi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 1. etabının karşısında bulunan eski bina da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.Eski bina istenilen ihtiyaca cevap vermediği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yıkıldı. Sahil Parkı’na gelen vatandaşların yararlanabileceği bir restoran ihtiyacını göz önünde bulundurulan Büyükşehir ekipleri, eski askeri binanın yıkımını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri restoran yapım çalışmalarına başladı.Yıkılan alan toplam bin 790 metrekare alanı kapsıyor. 150 metrekare açık alanı olan bina 450 metrekare kapalı oturma alanına sahip. Binanın sahile 100 metre kıyı şeridi bulunuyor. İnşası devam eden bina içerisinde ayrıca bay bayan mescit ve wc bulunuyor.



