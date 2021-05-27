Darıca Sahil Parkı’nda Yollar Resim Tablosu Gibi Oldu





Açıldığı günden bu güne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı iç yollarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tam kapanma döneminde aşınma asfaltı serdi. Denizi ve yeşili ile görsel zenginliği olan sahil parkında, yol çizgilerinin çizilmesi ile resim tablolarını anımsatan güzel manzaralar oluştu.

PARK İÇERİSİNDEKİ İKİ YOLA SON KAT ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sahil parkının iç yollarının temel asfaltlarını, daha önce sererek vatandaşların hizmetine sunmuştu. Sahil parkı içerisindeki iki ana yolun son kaç aşınma asfalt ise tam kapanma döneminde serildi. Çalışma kapsamında 4 bin 500 ton aşınma asfalt serilirken yol çizgileri de çizildi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Üstyapı çalışması kapsamında sahil parkının batı giriş kısmında inşa edilen otoparkın da son kat asfaltı serildi. Yakın zamanda otoparkında çizgileri çizilecek. Bölge sakinleri sahil parkının kendileri için çok önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

















