Darıca Sahilde Açılış Zamanı

Daha önce hava muhalefeti nedeniyle açılışı ertelenen Darıca Sahil 4. Etap Sıcak Piknik ve Mesire Alanları Açılış Programı 13 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da başlayacak etkinliklerle halkın hizmetine açılacak. Saat 10:00’da Mehteran eşliğinde Darıca Cumhuriyet Meydanı’ndan sahile kadar yapılacak yürüyüşün ardından Darıca Sahil 4. Etap Sıcak Piknik ve Mesire Alanlarının açılışı yapılacak. Açılışın ardından program ikram ve şenliklerle devam edecek.

KARABACAK TÜM BÖLGE HALKINI DAVET ETTİ

Pazar günü yapılacak olan açılışa tüm bölge halkını davet eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “bölge halkımızın ailece dinlenip sıcak piknik yapabileceği projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayinin merkezinde bulunan ilimizde bu tür sayfiye alanları insanımız için önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bizlerde yaklaşık 500 dönümlük sahilimizde bu ihtiyacı giderme adına önemli projeleri hayata geçirdik. İnsanlarımız artık sahillerimizden ailece istifade edebiliyorlar. Pazar günü Hıdırellez Şenliği ile birlikte Darıca Sahil 4. Etap Sıcak Piknik ve Mesire Alanı Açılış Programına tüm halkımız davetlidir.” diyerek tüm bölge halkını açılışa davet etti.

Darıca Belediyesi tarafından Sahil 4.Etap Düzenleme Çalışmaları çerçevesinde Darıca sahilde bulunan kum deposundan Aslan Çimento Fabrikası’nın alt kısımlarına kadar olan alanda yapılan çalışmalarda asfalt serim ve taş tahkimat işlerinin ardından barbeküler, kamelyalar ve çocuk oyun parklarının inşası da tamamlandı. Proje kapsamında ana yollardaki düzenlemelerin yanı sıra yan bağlantı yolları da iyileştirilerek vatandaşların bu alanlara rahatlıkla ulaşımına imkan sağlandı.