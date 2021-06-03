DARICA SAHİLDE GERÇEKLEŞEN BİSİKLET TURU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Darıca’da manzara eşliğinde bisiklet turu Darıca Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık oluşturmak için Dudayev sahili ve Millet Bahçesi’nde bisiklet turu gerçekleştirdi. Sporcuların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.





Darıca Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık oluşturmak için Dudayev sahili ve Millet Bahçesi’nde bisiklet turu gerçekleştirdi. Dudayev sahilde bulunan Gönül Birliği Kapısı önünde başlayan bisiklet turu Millet Bahçesi’nde bulunan Antik Köfte önünden dönülerek yine Gönül Birliği Kapısı önünde son buldu. Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği Darıca ve Gebze bölgesinden bisiklet sporuyla ilgilenen gençlerin ve vatandaşların katıldığı bisiklet turuna Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kutlu, Darıca Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Tunç, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz, Yüz Sür Koş Spor Kulübü sporcuları ve Gençlik Merkezi Bisiklet Kulübü sporcuları ile vatandaşlar katıldı.

BIYIK: “DARICA’YA YENİ BİSİKLET YOLLARI KAZANDIRIYORUZ”

Darıca Bisiklet Turu öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledik. ‘Bisiklete biniyorum, çevremi koruyorum, sağlıklı yaşıyorum’ sloganıyla organize ettiğimiz etkinliğimizde vatandaşlarımız ve sporcularımızla birlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Darıca Belediyesi olarak sporun her branşını olduğu gibi bisiklet sporunu da önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemize yeni bisiklet yolları kazandırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

BIYIK, BİSİKLET TURUNA KATILDI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Dudayev sahilde bulunan Gönül Birliği Kapısı önünde başlayan ve yaklaşık 7 kilometrelik parkurdan oluşan bisiklet turuna katılarak sporcular ve vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Darıca sahil ve Millet bahçesinin benzersiz manzarası eşliğinde gerçekleşen Darıca Bisiklet Turu oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Bisiklet turuna katılan vatandaşlar ve sporcular, bir yandan yeşilin ve mavinin keyfini yaşarken bir yandan da manzara eşliğinde spor yaptılar. Bisiklet turunun ardından katılımcılarla birlikte kahvaltı yapan Başkan Muzaffer Bıyık, gösterdikleri ilgi nedeniyle herkese teşekkür etti.



























