Darıca Sahilinde Temizlik Seferberliği Başladı

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılırken Darıca sahilinde de Kaymakam Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle birlikte hem incelemelerde bulundu hem de denizde temizlik gerçekleştirdi.





Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmıştı. Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderilerek temizlik seferberliği başlatılmıştı.

DARICA’DA DENİZ TEMİZLİĞİ

Bakanlığın denizlerde temizlik seferberliği çağrısı sonrası Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi de seferberliğe katılarak sahilde farkındalık oluşturmak için temizlik çalışması gerçekleştirdi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da katıldığı etkinlikte Dudayev Sahilinde öğrencilerle birlikte temizlik çalışması gerçekleştirildi. Kaymakam Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, su yüzeyindeki deniz salyalarını topladı. Dalgıç ise denize dalarak deniz dibinden çeşitli atıkları topladı.

KARA: “HERKES DUYARLI OLMALI”

Denizde gerçekleşen temizlik çalışmasının ardından konuşan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Dalgıcımızın denizden çıkardığı malzemeleri ve ölü balığı görünce tehlikenin boyutunu bir kez daha gördük. Devletimiz acil eylem planı hazırladı. Bizler de bu vesileyle buradayız. Denize hiçbir şekilde atık atılmaması gerekiyor. Herkese çağrıda bulunuyor ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Hepimize önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

BIYIK: “DENİZİ EVİMİZ GİBİ GÖRMELİYİZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve bakanlığımızın girişimleriyle alınan tedbirleri en iyi şekilde uygulamak. Marmara denizi bizim kıymetlimiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ileri biyolojik arıtma tesisleri kuruyor. Sadece Kocaeli değil İstanbul’dan Edirne’ye her belediyenin aynı şekilde ileri biyolojik arıtma tesislerini faaliyete geçirmesi gerekiyor. Gelecekte çocuklarımıza daha temiz bir deniz bırakmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Ben buradan herkese sesleniyorum. Denizimizi kendi evimiz gibi görmediğimiz sürece bu işin üstesinden gelemeyiz” dedi.

















