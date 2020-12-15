Darıca sahilinin incisi restoranda imalatlar tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı tamamlanan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, mavi ile yeşilin muhteşem ahengini yansıtan alanları ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi oldu. Vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğü sahil parkının, birinci etap girişinin karşındaki bina yıkılarak Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yeni modern bir restorana dönüştürüldü. İnşasının tamamen tamamlandığı modern restoran, iç kısımdaki ufak işlerinden sonra yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermeye hazır olacak.

450 METREKARE KAPALI ALAN

Darıca sahil parkının prestijini arttıracak olan modern restoran binası toplamda bin 790 metrekare alan üzerine kurulu bulunuyor. Birçok imalatın tamamlandığı restoranın 150 metrekare açık alanı, 450 metrekare ise kapalı oturma alanı bulunuyor. Sahile 100 metre kıyı şeridi bulunan restoranın, diğer kısımları yeşil alan olarak değerlendirildi.

İÇ KISMIN MOBİLYALARI YERLEŞTİRİLECEK

Çalışma dahilinde yaklaşık 300 metrekare kenetli çatı yapımı, zemin ve duvar seramik imalatları, tente, iç mekan iklimlendirme, asma tavan, sıhhi tesisat, su gider bağlantıları, sert zemin ve çatı yağmur olukları imalatlarının yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi kapsamında tüm işlerin bitirildiği restoranda sadece giriş kapısının kaplama işi yapılacak. Restoranın iç kısmında ise mobilyaların yerleştirilmesi gerçekleştirilecek.







AA