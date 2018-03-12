Darıca Şampiyonluğu Kilitlendi

Son sekiz haftaya en yakın rakibi Anagold 24 Erzincanspor’un 3 puan önünde giren Darıca Gençlerbirliği’nde hafta sonu oynanan maçta tribünler tamamen dolarken, taraftar grubu Çınaraltı 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Darıca 15 Temmuz Şehir Stadı bayram yerine döndü. Kulübün Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, Kulüp Başkanı Mücahit Vural ve yöneticiler maç sonrası futbolcuları tek tek tebrik ederken, futbolcular gollerden sonra Mehmetçik selamıyla Afrin’de terör örgütlerine karşı başarılıyla mücadele eden Mehmetçiğe selam gönderdiler.

DAYANIŞMA GECESİ DÜZENLENDİ

Hafta sonu oynana Diyarbekir maçı öncesi, Darıca Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği’nin Geleneksel olarak düzenlediği dayanışma gecesine birlik ve beraberlik damga vurdu. Bu önemli geceye Darıca GB Onursal Başkanı ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca GB Başkanı Mücahid Vural, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, DARGET Başkanı Hasan Zengin, Çınaraltı Taraftar Grubu Tribün Lideri Orhan Atik, Eskiçarşı Taraftar Grubu Lideri Abdülkerim Yıldırım, Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Programda DARGET Başkan Yardımcısı Fatih Şimşek yaptığı konuşmada, ''Biz bugün burada yine hep beraberiz. Bizim tek bir derdimiz var o da Darıca Gençlerbirliği. Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan DARGET Başkanımız Hasan Zengin'e ve bu renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak bir özel teşekkürü her zaman Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak hak ediyor. Başkanımız bizi yalnız bırakmıyor. Nereye gitsek bizimle beraber. Her zaman yanımızda olan büyük başkanımıza teşekkür ediyoruz'' dedi.

Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahid Vural ise yaptığı konuşmada ''Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak, bizim yanımızda olduğu için çok şanslıyız. İnşallah Allah'ın da izniyle takımımız bu sene şampiyon olacak. Bizi hiç bir yerde yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız'' dedi.