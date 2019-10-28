DARICA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, memleketi Darıca'da son yolculuğa uğurlandı.

Şehit Sarıtosun'un Türk bayrağına sarılı tabutu, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan alınarak Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, Darıca Merkez Camisi'ne getirildi. Şehidin annesi ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da törene katılarak şehidin babası Ramazan ve annesi Hacer Sarıtosun ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze namazı öncesi konuşmak istediğini belirten Ramazan Sarıtosun, "Ey dünyadaki teröristler ve teröriste destek verenler, bunu hiçbir zaman unutmayın ki benim bu Tahsin'im ve binlerce Tahsinler var. Siz gidecek bir delik bulamayacaksınız, unutmayın bunu. Bu al bayrak, ay yıldızlı bayrağımız var oldukça, bu Tahsinlerimiz var oldukça, bütün milletimiz var oldukça kaçacak delik bile bulamayacaksınız, hainler." şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Sinan Cihan'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak top arabasına taşındı.

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla top arabasının arkasından yürüyerek, tekbir getirdi. Bakan Yardımcısı Nebati ve Vali Aksoy, yürürken şehit babasının elinden tuttu.

Tahsin Sarıtosun'un cenazesi, Darıca Şehitliği'nde toprağa verildi.

Ramazan ve Hacer Sarıtosun'un 4 çocuğundan biri olan şehit Tahsin Sarıtosun'un bekar olduğu öğrenildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakam Vekili, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile bazı bakan, kurum ve kuruluşların çelenk gönderdiği görüldü.





