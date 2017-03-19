GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Şehidini yaşatacak!

Darıca Şehidini yaşatacak!

Darıca Şehidini yaşatacak!

19 Mart 2017 Pazar 13:09


Darıca’lı Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim’in ismi verilen Kazım Karabekir Mahalle Konağı’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.Törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Garnizon Komutanı Erhan Yeşil, Darıca Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan temel atma töreninde bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili açıklamalar yaptı.

METRO 2018 YILINDA BAŞLIYOR

 Darıca’nın her yerini adeta bir şantiye alanına çevirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Kazım Karabekir’de bugün şehidimizin adıyla bir mahalle konağının temelini atıyoruz. Şehitlerimizin adını ilelebet yaşatacağız. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun. Bunun gibi ilçedeki diğer mahallelerde de konaklarımızı tamamlayarak hizmete açacağız. Darıca sahilimizdeki düzenlemelerin aynısını Bayramoğlu sahillerinde de gerçekleştiriyoruz Darıca sahilinden başlayan ve GOSB’a kadar devam edecek olan metro hükümetimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla tamamlanıp vatandaşımızın hizmetine girecek. 2018 yılının başında ilk kazma vurulacak. Nene Hatun Mahallesi’nde bir kent parkı halkımızın hizmetine sunacağız. “diyerek projelerle ilgili bilgiler aktardı.

YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Başkan Karabacak’ın ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman da, “Birçok ilden büyük bir mahallede semt konağı açılışı yapıyoruz. Bazen ev hanımlarımıza, bazen de gençlerimize kurs verecek binalar salonlar bulmakta zorlanıyoruz. İşte bu mahalle konakları bu ihtiyaca da cevap vermesi açısından önemlidir.” dedi. Konuşmaların ardından tüm protokol mensupları ve Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ’babası ve oğlu ile birlikte temel atma butonuna basıldı.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Darıca Şehidini Yaşatacak!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otobüslerde sağlıklı yolculuk Otobüslerde sağlıklı yolculuk
Çayırova geleceği hedefliyor Çayırova geleceği hedefliyor
MÜSİAD’dan Başkan Köşker’e ziyaret MÜSİAD’dan Başkan Köşker’e ziyaret
Darıca’dan Çanakkale’ye Şehitlere saygı! Darıca’dan Çanakkale’ye Şehitlere saygı!
Vektör Mücadelesinde Yeni Dönem Vektör Mücadelesinde Yeni Dönem
Mutlu Evliliğin Sırrı! Mutlu Evliliğin Sırrı!
Yukarı Çık

Otobüslerde sağlıklı yolculuk
Otobüslerde sağlıklı yolculuk

Haberi Oku