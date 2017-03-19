Darıca Şehidini yaşatacak!

Darıca’lı Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim’in ismi verilen Kazım Karabekir Mahalle Konağı’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.Törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Garnizon Komutanı Erhan Yeşil, Darıca Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan temel atma töreninde bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili açıklamalar yaptı.

METRO 2018 YILINDA BAŞLIYOR

Darıca’nın her yerini adeta bir şantiye alanına çevirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Kazım Karabekir’de bugün şehidimizin adıyla bir mahalle konağının temelini atıyoruz. Şehitlerimizin adını ilelebet yaşatacağız. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun. Bunun gibi ilçedeki diğer mahallelerde de konaklarımızı tamamlayarak hizmete açacağız. Darıca sahilimizdeki düzenlemelerin aynısını Bayramoğlu sahillerinde de gerçekleştiriyoruz Darıca sahilinden başlayan ve GOSB’a kadar devam edecek olan metro hükümetimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla tamamlanıp vatandaşımızın hizmetine girecek. 2018 yılının başında ilk kazma vurulacak. Nene Hatun Mahallesi’nde bir kent parkı halkımızın hizmetine sunacağız. “diyerek projelerle ilgili bilgiler aktardı.

YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Başkan Karabacak’ın ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman da, “Birçok ilden büyük bir mahallede semt konağı açılışı yapıyoruz. Bazen ev hanımlarımıza, bazen de gençlerimize kurs verecek binalar salonlar bulmakta zorlanıyoruz. İşte bu mahalle konakları bu ihtiyaca da cevap vermesi açısından önemlidir.” dedi. Konuşmaların ardından tüm protokol mensupları ve Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ’babası ve oğlu ile birlikte temel atma butonuna basıldı.