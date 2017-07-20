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Darıca Şehitlerimiz İçin Yarıştı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitler anısına 14-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 4. Marmara Cup Uluslararası Karate Turnuvası Sakarya'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Darıca Şehitlerimiz İçin Yarıştı

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:39

Organizasyonda 16 ülkeden 1656 sporcu kürsüye çıkmak için mücadele ederken, turnuvaya 35 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 4 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalya ile ferdi maçlar sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyeden sonra ikinci oldu.

Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına saygı duruşunda bulunularak şehitler için Kurân-ı Kerim Tilâveti yapıldı. Müsabakalarda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Berke Ertan, Kaan Ayman, Mert Halıcı ve Efe Egemen altın madalya kazanırken, 4 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalya ile ferdi maçlar sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyeden sonra ikinci olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün genç sporcuları gelecek için ümit verdi.


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