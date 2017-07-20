Organizasyonda 16 ülkeden 1656 sporcu kürsüye çıkmak için mücadele ederken, turnuvaya 35 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 4 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalya ile ferdi maçlar sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyeden sonra ikinci oldu.
Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına saygı duruşunda bulunularak şehitler için Kurân-ı Kerim Tilâveti yapıldı. Müsabakalarda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Berke Ertan, Kaan Ayman, Mert Halıcı ve Efe Egemen altın madalya kazanırken, 4 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalya ile ferdi maçlar sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyeden sonra ikinci olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün genç sporcuları gelecek için ümit verdi.
Darıca Şehitlerimiz İçin Yarıştı
Türkiye Karate Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitler anısına 14-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 4. Marmara Cup Uluslararası Karate Turnuvası Sakarya'nın ev sahipliğinde yapıldı.
Organizasyonda 16 ülkeden 1656 sporcu kürsüye çıkmak için mücadele ederken, turnuvaya 35 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 4 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalya ile ferdi maçlar sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyeden sonra ikinci oldu.