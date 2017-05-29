Darıca Sinoplular Derneği İftar Sofrası

Darıca Sinoplular dernek üyelerinin yanı sıra, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve Sinop’tan gelen davetlilerin katıldığı programda, yenilen yemeklerin ardından hep birlikte ülkemiz ve islam alemi için dualar edildi.

İftar programına katılanlara yönelik bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bu akşam burada beni misafir eden tüm Sinop’lu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Yaşadıkları mahallelerinin ve ilçemizin kalkınmasına katkı sunan, doğduğu toprakları unutmayan ama doyduğu toprakları da memleket olarak benimseyen siz değerli Sinoplu hemşerilerimiz nezdinde tüm ilçe halkımızın mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu noktada ilçemize değer katan tüm Sinop’lu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Gecemiz mübarek olsun, Rabbim hayırlarınızı kabul buyursun.” diyerek sözlerini tamamladı.