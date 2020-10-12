banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Sokak Sokak Temizleniyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde mahallelerde sokak sokak temizlik çalışması başlatıldı. Oluşturulan sokak temizlik ekipleri, her mahallede sonbahar temizliği yaparak boş arsalar ile cadde ve sokakları baştan sona temizliyor.

Darıca Sokak Sokak Temizleniyor

12 Ekim 2020 Pazartesi 14:26

 Darıca Belediyesi, daha temiz bir Darıca anlayışıyla ilçe genelinde kapsamlı bir sonbahar temizliği başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sokak temizlik ekipleri oluşturularak detaylı bir çalışma başlatıldı. Her mahallede belirlenen program dahilinde ekipler ana caddeler ve sokaklar başta olmak üzere boş arsalarda da temizlik yapıyor. Sokak yıkama araçları da temizliğin ardından cadde ve sokakları yıkayarak pırıl pırıl bir hale getiriyor.

BIYIK ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Mahallelerdeki sokak temizlikleri Osmangazi ve Piri Reis mahallelerinde başlatılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çalışmaları bizzat inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Amaçlarının daha temiz bir Darıca oluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz her mahalle için program hazırladı. Ekiplerimiz bütün mahallelerde kapsamlı sonbahar temizliği kapsamında sokak sokak temizlik yapacak. Darıcalı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışıyoruz. Daha temiz bir Darıca için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bize bu konuda destek vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
GTÜ’de Yerli Uçak Motoru Eğitimi Başladı GTÜ’de Yerli Uçak Motoru Eğitimi Başladı
Çayırova’da Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor Çayırova’da Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor
Gebze'nin Kurtuluş Günü Unutuldu Gebze'nin Kurtuluş Günü Unutuldu
Kimya ve Petrokimya Tesislerinde Yangın Denetimi Kimya ve Petrokimya Tesislerinde Yangın Denetimi
Başkan Şayir, Çocuklarla Tiyatroda Buluştu Başkan Şayir, Çocuklarla Tiyatroda Buluştu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Haberi Oku