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Darıca son meclisini yaptı!

Darıca Belediyesi 2014-2019 dönemi son meclis toplantısı Şükrü Karabacak Başkanlığı’nda Darıca Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Darıca son meclisini yaptı!

06 Mart 2019 Çarşamba 08:40

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Karabacak, Darıca’da 15 yılda çok güzel yatırımlara imza atıldığını söyleyerek,  “Bu meclis grubuyla takdire şayan işler yaptık. 15 yılda Darıca gözle görülür şekilde değişime uğradı. Bu değişimi birileri görmeyebilir. Milletimiz memnuniyetini bize hem sandıkta hem de sokakta teşekkür ederek sunmakta. Siyasette görev değişiklikleri her zaman olacaktır. Biz burada 3 dönem 15 yıl oylarımızı yükselterek rekoru kırdık. 2004 yılında 80 bin nüfuslu bir belde vardı, Yüzde 34 oyla seçildik. Darıca’nın ilçe olmasıyla 2009’da tekrar aday gösterilip Yüzde 37 ile iş başına geldik. 2014’de Yüzde 50 alarak çalışmalarımıza başladık. Bizlere bugüne kadar inanan ve güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. ”dedi.   Toplantıda Ak Parti ve CHP grupları adına da birer veda konuşması yapılırken, toplantı gündem maddelerinin okunarak karara bağlanması ile son buldu.


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