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Darıca Spora Yatırım Yapıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sırasöğütler Mahallesi’nde yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu inşaatını ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Darıca Spora Yatırım Yapıyor

07 Mayıs 2019 Salı 12:26

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Amatör sporların yapılabileceği şekilde inşa edilen kapalı spor salonu tamamlandığında Darıca’da önemli bir eksiği de gidermiş olacak. Başkan Bıyık, spora ve sporcuya yatırımlarının devam edeceğinin müjdesini de verdi.

Darıca Sırasöğütler Mahallesi’nde yapımı devam eden çok amaçlı Kapalı Spor Salonu tamamlandığında, voleybol, basketbol, güreş, karate, boks, jimnastik, step ve aerobik gibi değişik sporların yapılmasına imkan sağlayacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık beraberinde meclis üyeleri, ilçe yöneticiler ve Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Otlukaya ile birlikte yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Genç Kardeşlerimize Özel Projelerimiz Var

Bıyık, inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alırken, çalışmaların bir an önce tamamlanarak kapalı spor salonunun faaliyete geçirilmesi talimatını verdi. Yeni dönemde gençler için bir çok önemli projeleri olduğunu söyleyen Bıyık, “geçtiğimiz aylarda Bağlarbaşı Mahallesi’nde hizmete açtığımız kapalı spor salonunun yanı sıra stadın yanında inşaası devam eden ve 1800 seyirci kapasiteli kapalı spor salonumuz ile buradaki spor salonu tamamlandığında ilçemizde spor tesisi ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olacağız. Nenehatun Mahallesi’nde gençler için çok modern bir spor köyü projesini hayata geçireceğiz. Sporun her dalıyla gençlerimizin tanışmasını sağlayacağız. Sosyal tesislerimizden gençlerin daha kapsamlı faydalanmasına olanak sağlayacağız.” dedi.

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