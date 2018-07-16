Darıca Tarihi İskoliye Mektebi Millet Kıraathanesi Oluyor

İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN
Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca’nın geçmişine tanıklık eden İskoliye Mektebi’nin restorasyonunu tamamlayarak ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “2015 yılında Kocaeli Valiliğimiz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde yapımına başlanan ve restorasyonu tamamlanan bu tarihi yapı bundan sonra Millet Kıraathanesi olarak halkımıza hizmet edecek. Başta genç nüfusumuz olmak üzere her yaştan herkese hizmet verecek olan Darıca İskoliye Mektebi, tarihi bir yapı olması hasebiyle ilçemize gelen günübirlikçi ziyaretçilerin de ilgi odağı olacak. İçerisinde halkımızın istifade edebileceği değişik türlerde binlerce kitabın olacağı millet kıraathanemiz haftanın 7 günü halkımıza hizmet verecek. Buradan istifade edecek halkımıza yiyecek içecek ikramlarımız da bedava olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun.” dedi.