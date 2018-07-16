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Darıca Tarihi İskoliye Mektebi Millet Kıraathanesi Oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı "Millet Kıraathanesi Projesi" Darıca’da hayata geçiyor. Bu çerçevede restorasyonu tamamlanan Darıca İskoliye Mektebi Millet Kıraathanesi olacak.

Darıca Tarihi İskoliye Mektebi Millet Kıraathanesi Oluyor

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:26

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2015 yılında Kocaeli Valiliği ile Darıca Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapımına başlanan projede tarihi yapı aslına uygun bir şekilde restore edilirken, eskiden okul binası olarak kullanılan bina “Millet Kıraathanesi” olarak halka hizmet verecek. Yapılan çalışmalar kapsamda, tarihi binalar mevcut duvarları korunarak, üslup, malzeme ve mimari detaylar bakımında mümkün olduğunca aslına sadık kalınarak restore edildi. Tarihi Osmanlı dönemine kadar dayanan ve 1875'te yapımına karar verilen İskoliye Mektebi 1882'de hizmet vermeye başlamış. Tarihi binada 1900'lerin başında meydana gelen büyük yangın dışında 1964 yılına kadar eğitim verildi. Bölgede yaşayan Rumların Yunanistan'a gitmesiyle bu tarihten sonra kısa bir süre kaymakamlık olarak hizmet veren bina zamanla tahrip olurken, 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nde büyük bölümü yıkıldı.

İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca’nın geçmişine tanıklık eden  İskoliye Mektebi’nin restorasyonunu tamamlayarak ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “2015 yılında Kocaeli Valiliğimiz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde yapımına başlanan ve restorasyonu tamamlanan bu tarihi yapı bundan sonra Millet Kıraathanesi olarak halkımıza hizmet edecek. Başta genç nüfusumuz olmak üzere her yaştan herkese hizmet verecek olan Darıca İskoliye Mektebi, tarihi bir yapı olması hasebiyle ilçemize gelen günübirlikçi ziyaretçilerin de ilgi odağı olacak. İçerisinde halkımızın istifade edebileceği değişik türlerde binlerce kitabın olacağı millet kıraathanemiz haftanın 7 günü halkımıza hizmet verecek. Buradan istifade edecek halkımıza yiyecek içecek ikramlarımız da bedava olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

 

 

 

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Anahtar Kelimeler
Millet KıraathanesiIskoliye MektebiDarica
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