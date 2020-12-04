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Darıca Ve İzmit’te Geçici Güzergah Uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün Darıca ve İzmit ilçelerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle geçici güzergah uygulaması yapılacak.

Darıca Ve İzmit'te Geçici Güzergah Uygulaması

04 Aralık 2020 Cuma 14:04

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü Darıca ve İzmit ilçelerinde çalışma yapacak. Çalışma süresince araç geçişine izin verilmeyen güzergahlar için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergahlar belirlendi.

 

DARICA’DA GEÇİCİ GÜZERGAH

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Şantiye Sokakt’a yapılacak altyapı çalışması nedeniyle araç trafiğine izin verilmeyecek. Bu güzergahı kullanan araçlar çalışma süresince Reşat Nuri Gültekin Caddesi, Ressam Osman Hamdi bey Caddesi ve İstasyon Caddesini kullanacak.

 

İZMİT’TE SÜLEYMAN PAŞA SOKAK

İSU Genel Müdürlüğü İzmit ilçesinde ise Süleyman Paşa Sokakta kazısız yöntemle rehabilitasyon çalışması yapacak. Çalışma süresince Süleyman Paşa Sokak’ta araç trafiğine izin verilmeyecek.





 


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