Darıca Yarı Maratonu Kayıtları Başladı

Uluslararası Darıca Yarı Maratonu Halk Koşusu için kayıtlar başlarken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi binlerce insanın maraton heyecanına ortak olması bekleniyor

Darıca Belediyesi önünde açılan stantta meclis üyeleri ve birim müdürlerinin kayıtlarını yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, tüm bölge halkını 15 Ekim 2017 Pazar günü yapılacak olan 6.Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’na davet ederken, “bu yıl da “Millet Koşuyor Türkiye Buluşuyor” temasından hareketle binlerce insanı Darıca’da bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden yarışmada ter dökecek bütün atletlere başarılar diliyorum. Halk Koşusunda binlerce vatandaşımız ile birlikte koşacağız. Ana hedefimiz halkımızın spora olan sevgisini artırıp, ülkemizin önemli spor organizasyonlara imza atmasına katkı sağlamaktır. Spor dostluktur, kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Tüm halkımızı değişik noktalara kurduğumuz stantlarda kayıt yaptırarak maratona katılmaya davet ediyorum.” diyerek tüm bölge halkını maratona davet etti.

DEĞİŞİK NOKTALARDAN KAYIT YAPILABİLECEK

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Darıca Yarı Maratonu için şu ana kadar değişik ülkelerden 710 profesyonel sporcu kayıt yaptırırken, aynı gün koşulacak olan Halk Koşusuna ise 13 Ekim 2017 Cuma gününe kadar değişik noktalara kurulacak stantlardan kayıt yaptırılabilecek. Maratona katılmak ve maraton hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.daricayarimaraton.com/ sitesinden istedikleri bilgilere ulaşabilecekler.

Halk Koşusu için ilçenin değişik noktalarına kurulan stantlardan kayıtların yapılabileceğini ifade eden yetkililer, okulların yanı sıra, Darıca Belediyesi önü, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Darıca Park Avm, Darıca Hayvanat Bahçesi ve Gebze Center’da kurulacak stantlarda vatandaşların 13 Ekim 2017 Cuma gününe kadar kayıt yaptırabileceğini ifade ettiler.15 Ekim 2017 Pazar günü koşulacak Halk Koşusunda tüm katılımcılara tişört ve günün anısına madalya verilecek. Ayrıca dereceye girenlere nakdi ödüller dağıtılacak.

VALİ AKSOY’U DAVET ETTİLER

Bu arada Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ile birlikte, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek 15 Ekim 2017 Pazar günü yapılacak olan 6.Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’na davet etti. Ziyarette Vali Aksoy, düzenlenecek olan Maratonun Darıca ve Kocaeli’nin tanıtımında faydalı olacağına inandığını ifade etti. Vali Aksoy tüm halkımızın bu coşkuya katılması gerektiğini belirterek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.