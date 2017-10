Darıca Yarı Maratonu Rekor Ödülü 50 Bin Dolar!

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısına Kocaeli İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, ve Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan katıldı.



ŞEHRİMİZİN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONU

Toplantıda konuşma gerçekleştiren Kocaeli İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, "Eski bir atlet olarak şehrimizin en önemli uluslararası organizasyonunun atletizm olmasından dolayı mutluyum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan ve her zaman şehrimizin sporuna katkı sunan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası arenada kentimizi temsil eden Darıca Yarı Maratonu, şehrimizin en renkli, en güzel organizasyonlarından bir tanesidir" dedi.



KALİTELİ SPORCULAR KATILACAK

Bu yıl 6. kez düzenlenen Darıca Yarı Maratonu'nu anlatan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Uluslararası bir anlam taşıyan bu maraton bu sene inşallah bronz kategorisinde başlayacak. Bu yarışın bronz kategorisine geçebilmesi için bizim organizasyon komitesi olarak yapmamız gereken her şeyi tamamladık. TAF'dan bu yıl ilk kez izlemeye gelecekler. Bu tür maratonlar çok kolay bu kategorilere yükselemiyor. Bronz, gümüş ve altın kategorisinde oluyor. Avrupa'da yarı maratonlar seviyesine baktığınızda 4 tane bronz kategorisinde yarı maraton var. İnşallah Darıca Yarı Maratonumuz da bronz kategorisinde olacaktır. Ülkemiz sporcularından da çok kaliteli ve elit seviyede 10 bayan sporcumuz, 13 tane de erkek sporcumuz kayıtlarını yaptırmış durumdalar. Profesyonel sporcularımızın yanında halkımızın da bu yıl yoğun katılım göstermesini bekliyoruz. Bu yıl hedefimiz 8 bin vatandaşımızın Yarı Maratonumuza katılması yönünde. İnşallah birkaç yıl içerisinde de bu sayıyı 20 binlere yükseltmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



REKOR KIRANA 50 BİN DOLAR ÖDÜL VAR!

Yarışta kazanan sporculara yüksek meblağlarda ödül de verileceğinin altını çizen Başkan Karabacak, "Yarışmamızda her yıl olduğu gibi bu sene de yüksek ödüllerimiz var. Kadınlarda da erkeklerde de birincilere 5 bin dolar para ödülü veriyoruz. Ayrıca Yarı Maratonumuzda eğer bir sporcu rekor kırarak birinci olursa, birincilik ödülünün yanında rekor kırdığı için sporcumuzu 50 bin dolar daha para ödülü ile ödüllendiriyoruz. Bunların dışında Türk Atletizmini geliştirmek adına Türk sporcularımıza özel bir ödülümüz daha var. Türk sporcularımız içerisinden en iyi dereceyi koşan kişiyi de ayrıca 5 bin TL para ödülü ile ödüllendireceğiz" ifadelerini kullandı.