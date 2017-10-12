banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Yarı Maratonu'na Rekor Katılım

15 Ekim 2017 Pazar günü 6. düzenlenecek olan Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’na şu ana kadar 1250 profesyonel sporcu kayıt yaptırırken, aynı gün yapılacak olan halk koşusuna ise 8000 kişiyle rekor katılım bekleniyor.

Darıca Yarı Maratonu'na Rekor Katılım

12 Ekim 2017 Perşembe 16:03

ÜNLÜ ATLETLER KOŞACAK

Avrasya Maratonu öncesi ünlü atletlerin kendini deneme fırsatı bulduğu Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’nda Kenya’nın dünyaca ünlü atletleri Elias Kemboi ve Kippop Limo’nun yanısıra dünya çapında derece yapmış bir çok isim Darıca’da koşacak. Aynı şekilde ülkemizin ünlü atletlerinden olan ve  ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden sporcularımız Özlem Kaya ve Serkan Kaya da Darıca’da yarışacak diğer sporcular.

REKORA  50 000 $ ÖDÜL VAR

Türk atletizm dünyasının efsane isimlerinin yanı sıra değişik ülkelerin önemli sporcularının yarışacağı Darıca Yarı Maratonu’nda erkekler ve bayanlarda birincilere 5 000 $ ödül verilirken, ikincilere 3 000 $ , üçüncülere ise 2 000 $ ödül verilecek. İlk on dereceye giren sporcuların tamamı ödüle hak kazanırken geçen yıllarda olduğu gibi dünya rekoru kıran yarışmacı olması durumunda 50 000 $ büyük ödülü kazanacak. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl maratonda birinci olan Türk sporcuya 5 000 TL, ikinci olan Türk sporcuya 4 000 TL, üçüncü olan Türk sporcuya da 3 000 TL ödül verilecek. Halk koşusunda ise tüm koşuculara günün anısına düzenlenen kupa ve tişörtler verilecek ayrıca yarışı tamamlayanlar madalya ile ödüllendirilecek.

FİNALİ SONER SARIKABADAYI YAPACAK

Maratonun yapılacağı 15 Ekim 2017 Pazar akşamı finali ise ülkemizin sevilen seslerinden Soner Sarıkabadayı yapacak.  Çıkardığı albümleriyle müzikseverlerin gönlünde taht kuran pop müziği güçlü seslerinden Soner Sarıkabadayı saat 19:00 da Kent Meydanı’nda vereceği konserle Darıca’lı  hayranlarıyla buluşacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tosunoğlu'nu anıyoruz Tosunoğlu'nu anıyoruz
Soner Sarıkabadayı'nın konserine sürpriz sanatçı! Soner Sarıkabadayı'nın konserine sürpriz sanatçı!
Güncel Zabıta Mevzuatı Eğitimi Verildi Güncel Zabıta Mevzuatı Eğitimi Verildi
Gebze'nin kurtuluşu, törenle kutlandı Gebze'nin kurtuluşu, törenle kutlandı
Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı
Sırbistan'dan sığır eti alacağız Sırbistan'dan sığır eti alacağız
Yukarı Çık

banner149

Tosunoğlu'nu anıyoruz
3 yıl önce aramızdan ayrılan Gebzeli gazeteci Murat Tosunoğlu için Gebze’de mezarı başında bir anma...

Haberi Oku