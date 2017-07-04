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DARICA YAZ SPOR OKULLARI BAŞLADI

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, öğrenci ve velilerin katılımıyla Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan açılış töreni ile başladı.

DARICA YAZ SPOR OKULLARI BAŞLADI

04 Temmuz 2017 Salı 14:16

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Yaz Spor Okulları açılış programında kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi adına bu tür spor okullarının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.

GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı kısa selamlama konuşmasında  her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Yaz Spor Okulları’nın  gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığının altını çizerek, “Yaz Spor Okulları aynı zamanda öğrencilerin yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için büyük bir fırsat, bu noktada çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize de teşekkür ediyorum. Öğrencilerin yaz spor okullarından en iyi şekilde istifade edebilmesi adına her türlü imkanlarımızı seferber ettik. Darıca Belediyesi olarak öğrencilerin spor kıyafetleri dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak aileleri de önemli bir yükten kurtardık. Geleceğe en iyi yatırımın gençlere yatırım olduğunu biliyoruz, Bütün çocuklarımıza iyi tatiller ve iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

1500 ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRDI

Darıca’lı çocukların büyük ilgi gösterdiği Yaz Spor Okullarına 1500 öğrenci kayıt yaptırdı. Geçmiş yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanırken, bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol ,jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo ve eğlenceli atletizm gibi değişik branşlarda uzman eğitici kadrosuyla eğitim verilecek.  

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